Tezenis e Haribo: insieme per una collezione limited edition

Nuova collezione lanciata da Tezenis che richiama ai prodotti iconici di Haribo, disponibile sia online che offline in edizione limitata

Prendendo ispirazione dalle iconiche caramelle Haribo, Tezenis (Gruppo Calzedonia) lancia una collezione in edizione limitata pensata sia per gli adulti che per i bambini.

La linea comprende t-shirt con i pattern dei famosi Orsetti d’Oro e della Rotella di liquirizia, pigiami e articoli underwear mentre per la famiglia vengono proposti modelli nella versione mini me, per giocare con un abbigliamento coordinato per grandi e piccini.

I capi sono disponibili anche sul sito eCommerce di Tezenis che a questa collezione ha dedicato una pagina con immagini, descrizione del singolo capo, disponibilità di taglia e colori, da acquistare online o inviare come regalo cliccando nell'apposito tasto.