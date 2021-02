Thank You Card: l’edizione speciale di Coin

Coin intende ringraziare il personale ospedaliero per il supporto dato a tutto il Paese nel lungo anno contraddistinto dalla pandemia Covid-19. Per farlo ha sviluppato un'iniziativa legata al suo programma loyalty. Nasce, quindi, con questo scopo la Thank You Card, che nel nome racchiude già il messaggio che l'insegna intende indirizzare a chi è stato in prima linea. Si tratta di un’edizione speciale della Coincard, che, insieme ai consueti vantaggi della carta, inserisce anche uno speciale sconto del 10% su tutti gli acquisti, instore o online, fino a fine anno.

Gli operatori sanitari ed amministrativi ospedalieri potranno farne richiesta presentando alle casse di tutti i negozi Coin, Coin Excelsior e Coincasa dislocati sul territorio italiano, il badge, il cartellino identificativo o il certificato di iscrizione all'albo. Il programma loyalty di Coin si rinnova dal primo di marzo per offrire a tutti i possessori di Coincard nuovi vantaggi e tante convenzioni con i partner della catena di deparment store.

Su questa specifica iniziativa, l'insegna sottolinea: “Si tratta di un piccolo gesto di riconoscimento a tutti coloro che nell’ultimo anno hanno dedicato tutte le loro energie per il prossimo con tanta dedizione e generosità”.

Coin ha già sviluppato iniziative simili a sostegno sia delle fasce più deboli sia dell'economia locale come nel caso del progetto Basta un caffè, raccontato in questo articolo. A sostegno dei più deboli, Coin ha sviluppato azioni in collaborazione con realtà come Oxfam che lotta per il contrasto alla povertà. Tra gli interessi del gruppo anche l'aiuto ai professionisti rimasti fermi in conseguenza delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria. In quest'ultimo caso, la catena sviluppò lo scorso anno l'iniziativa Coin at home, pensata anche come sostegno al territorio.