TheFork, la cucina italiana è la preferita dai nuovi ristoranti

Secondo l'Osservatorio TheFork, il numero di ristoranti in Italia ha raggiunto 137.668 unità, con 280 nuove aperture rispetto al 1° trimestre 2024

Secondo l’Osservatorio TheFork, in collaborazione con l’Istituto di Ricerca Format Research, nel secondo trimestre 2024 il numero di ristoranti in Italia è aumentato, raggiungendo 137.668 unità, con 280 nuove aperture rispetto al trimestre precedente. Tra gennaio e giugno 2024, sono state avviate 2.371 nuove imprese, "confermando la vivacità del settore" (vedi nota 1). Il dato, però, non è completo, perché andrebbe fornito anche quello della nati-mortalità delle imprese. Perciò, completiamo l'informazione con un estratto dall'Ufficio studi Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi). Ecco: "Nel secondo trimestre 2024 risultano attive 331.254 imprese e 2.973 sono le nuove iscritte. Il trend delle iscritte partire dal 2022 si mantiene per lo più stabile intorno alle 3.000 unità, da notare l’importante riduzione delle imprese cessate nel confronto con il 2019. A livello di comparto si registrano saldi negativi per ristoranti e bar mentre le mense presentano valori positivi (+28 unità). In termini di imprese attive invece, delle 331.254 imprese attive nel II trimestre 2024, il 29% è gestito da donne, il 12% da giovani e il 14% da imprenditori stranieri.

Torniamo ai dati dell'Osservatorio TheFork. Il 32,5% delle nuove aperture si concentra nel Sud e nelle Isole, seguito da Nord Ovest (25,3%), Centro (23,9%) e Nord Est (18,3%). Questo evidenzia un incremento significativo nelle regioni meridionali, che continua a guidare il mercato delle nuove attività ristorative.

Tipologie di cucina predominanti

TheFork, ha analizzato oltre 600 nuove attività di ristorazione aperte tra gennaio e settembre 2024, evidenziando le tendenze principali in termini di tipologia, distribuzione geografica e digitalizzazione, novità assoluta all’interno di questa ricerca. Il 56,1% delle nuove aperture riguarda ristoranti di cucina italiana o locale, confermando l’interesse per la tradizione enogastronomica del Paese. La cucina asiatica rappresenta il 18,7% delle nuove aperture, mentre le pizzerie sono il 13,6%. Rispetto al 2023, si osserva un calo delle aperture di ristoranti internazionali.

Oltre il 62% dei nuovi ristoranti rientra nella fascia di prezzo compresa tra 15 e 30 euro per persona, mentre il 19,5% offre piatti con prezzi compresi tra 30 e 50 euro. In generale se consideriamo i ristoranti di fascia media, stiamo assistendo a una loro crescita specialmente nel Nord Ovest e nel Centro Italia. Nel Sud e nelle Isole, invece, vi è una maggiore varietà di ristoranti. Il 24,2% dei nuovi ristoranti permette di prenotare tramite il proprio sito web, mentre il 76,6% offre la possibilità di consultare il menù online. Il 90,9% dei nuovi ristoranti è attivo sui social network e il 29,5% offre servizi di delivery, evidenziando come la digitalizzazione continui a essere un elemento chiave per attrarre nuovi clienti e restare competitivi in un panorama sfidante.

TheFork Awards 2024

È sempre più vicina l’edizione 2024 dei TheFork Awards, premio che individua le migliori nuove aperture dell’anno. “L’Osservatorio TheFork 2024 evidenzia la continua crescita del settore della ristorazione, caratterizzata da un aumento delle nuove aperture e da un’attenzione sempre maggiore alla digitalizzazione e alla valorizzazione delle tradizioni culinarie locali -commenta Carlo Carollo, country manager di TheFork Italia-. TheFork è impegnata nel supporto alle imprese del settore, mettendo a disposizione strumenti innovativi per migliorare l’esperienza dei clienti e favorire lo sviluppo di nuove realtà in un mercato in costante evoluzione. I TheFork Awards rappresentano un’importante occasione per ribadire il nostro impegno verso il settore e riconoscere l’eccellenza e la dedizione delle imprese che vi operano”.

Anche quest’anno, il premio ideato da TheFork e Identità Golose si prepara ad incoronare le migliori nuove aperture nella ristorazione italiana. La premiazione vedrà protagonisti 74 Top Chef che, insieme agli utenti e al pubblico di TheFork, decreteranno i nuovi ristoranti e le nuove gestioni che hanno rappresentato al meglio il made in Italy gastronomico nel 2024. A presentare la serata sarà ancora una volta Gerry Scotti, e la premiazione accompagnata da un’esclusiva cena placée, che quest’anno porta la firma di Cristina Bowerman, Valeria Piccini e Viviana Varese.

nota (1) TheFork specifica che «la differenza tra nuove imprese e nuove aperture sta nel fatto che con "nuova impresa", o a volte la chiamiamo anche "impresa nuova nata", ci riferiamo ad un'impresa che si è iscritta alla Camera di Commercio nel lasso di tempo considerato. La nuova apertura non necessariamente coincide con questa in quanto non è detto che l'impresa sia subito attiva dopo la comunicazione alla camera di commercio».