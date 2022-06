Secondo TheFork-Euromonitor, le previsioni di crescita della ristorazione da qui al 2025 viaggiano su una media dell'8% a livello europeo e in Italia

Secondo la ricerca TheFork, in collaborazione con Euromonitor, il comparto della ristorazione è uno dei più grandi motori dell’economia in Europa, con un valore di oltre 326 miliardi di euro nel 2019 e una crescita del 3% nel periodo 2016-2019. Lo stesso vale per l’Italia, dove nel 2019 la ristorazione ha generato 78 miliardi di euro, con una crescita dello 0,7% tra 2016 e 2019.

Nel 2019-20 il Covid, con le restrizioni e limitazioni imposte dai lockdown, ha causato un calo del 38% del valore della ristorazione in Europa e del 36% in Italia. Nel 2020-2021, con l’allentarsi delle restrizioni, si è tornati a una crescita del 23% fino ad arrivare a vendite per 250 miliardi di euro nel 2021, con 6,4 milioni di persone impiegate nel settore a livello europeo. Anche in Italia l’incremento è stato del 23%, ma con ricavi di 62 miliardi di euro. Il settore impiega 1 milione di persone.

Ristoranti full service il format leader

I ristoranti a servizio completo (full service) si confermano il formato dominante in Europa, contribuendo nel 2021 con un fatturato di 97 miliardi di euro (il 39% del totale) e più di 326.000 esercizi. Anche in Italia i ristoranti full. service sono il format leder con un giro d'affari di 31 miliardi di euro nel 2021, pari al 50% del valore, e oltre 92.500 indirizzi.

I ristoranti a servizio limitato (fast food e asporto/consegne) sono in seconda posizione sia in Europa sia in Italia: le due tipologie (fast food e asporto/delivery) hanno guadagnato rispettivamente 10 e 8 punti di valore nel periodo 2007-2021, segno dell’esigenza dei consumatori di alternative più veloci e convenienti.

La quota dei ristoranti indipendenti rispetto alle catene è del 91% in valore contro il 9% delle catene in Europa; in Italia la quota degli indipendenti sale al 97% (con il 3% delle catene).

Nonostante un contesto economico complesso e dopo due anni di pandemia, le previsioni di crescita della ristorazione rimangono positive: si viaggia su una media di +8%, a livello europeo e in Italia, fino al 2025.

Pagamenti digitali

Con la crescita della digitalizzazione e l’impiego di sistemi di pagamento mobile e contactless, soprattutto tra le giovani generazioni, dal 2016 al 2019 i pagamenti digitali sono aumentati del 106% in Europa e del 138% in Italia. Con le restrizioni dovute al Covid le persone, ridotti i contatti interpersonali, i pagamenti digitali sono aumentati tra il 2019 e il 2021 del 43% in Europa e del 41% in Italia. Il trend è destinato a una crescita annua costante, stimata del 16% tra 2021 e 2025 in Europa, e addirittura del 18% in Italia.

