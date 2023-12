Tiene la moda italiana nel 2023, trainata dalle collezioni uomo

Cresce del +4% il fatturato della moda italiana nel 2023, pari a 103 miliardi di euro. Sopra la media abbigliamento e accessori delle collezioni maschili

Cresce del +4% il fatturato della moda italiana nel 2023, per una cifra complessiva di 103 miliardi di euro, di cui 11 miliardi prodotti da abbigliamento e accessori delle collezioni maschili, la cui performance supera la media, +5%.

I numeri della moda italiana nel 2023 e 2024

I dati del Fashion Economics Trends presentati alla Camera Nazionale della Moda Italiana per il lancio della fashion week di gennaio mescolano timori e soddisfazione. Timori per le due guerre in corso , per la crisi del real estate e l'inflazione alta che penalizza la moda italiana sul mercato americano. Soddisfazione per la tenuta e per le prospettive di crescita nel 2024, tra il +3% e +4%.

A un primo trimestre 2023 brillante è seguito un rallentamento e un calo secco a settembre, -7,2% rispetto allo stesso mese del 2022, soprattutto per le filiere del tessile e della pelle, meno per beauty e gioielli. Così il secondo trimestre è stato negativo, -1%, anche se fino a dicembre il risultato complessivo è in attivo, +5%. Il terzo trimestre ha visto accentuarsi la battuta d'arresto a causa del raffreddamento dei prezzi, a ottobre la crescita dei prezzi industriali si è infatti limitata al +2,7% (nella prima metà dell'anno l'incremento era tra 7 e 8%) e nel retail al +2,2%.

Abbigliamento e accessori a ottobre hanno registrato un calo nelle vendite, -3%, mentre sono cresciuti beauty e gioielleria, +3,2%.

L'export (dati gennaio-agosto) è cresciuto del +6,3%, con tessile pelle e abbigliamento sotto la media (+3,2%) mentre sono andati molto bene occhiali, gioielli, bigiotteria e beauty, +16%. Saldo positivo di 26 miliardi nei primi otto mesi del 2023, +2,4 miliardi sul 2022.