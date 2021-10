¡Tierra! Bio-Organic: la nuova gamma di Lavazza

Tre diverse miscele di caffè di alta qualità sono state scelte da Lavazza per la gamma ¡Tierra! Bio-Organic, caratterizzata da gusto e sostenibilità. Le miscele di caffè premium sono: 100% Arabica per ¡Tierra! for Planet (dolce e fruttato); 100% Arabica Monorigine per ¡Tierra! for Amazonia (bilanciato e aromatico) e Miscela Arabica/Robusta per ¡Tierra! for Africa (ricco e corposo). In tutti i casi si tratta di caffè biologico raccolto a mano, da produzioni certificate RFA (Rainforest Alliance).

In linea con i principi di sostenibilità, è stato predisposto un packaging green con una confezione progettata per favorire il riciclo e realizzata con plastiche omogenee (PP/PE). I pack delle nuove miscele Lavazza ¡Tierra! Bio-Organic For Planet, For Africa e For Amazonia sono caratterizzati da motivi e colori vivaci per catturare l’attenzione del consumatore.

Ogni caffè rappresenta una scelta sostenibile precisa:

¡Tierra! Bio-Organic For Planet per rispondere al cambiamento climatico

¡Tierra! Bio-Organic For Amazonia, a sostegno della riforestazione

¡Tierra! Bio-Organic For Africa, a supporto della formazione di giovani coltivatori.

L'impegno di Lavazza

Ad ognuna di queste referenze è legato un progetto sostenuto dalla Fondazione Lavazza. Il primo, ¡Tierra! Bio-Organic For Planet, è una pregiata selezione di Arabica biologica raccolta a mano e proveniente da luoghi incontaminati dell’Africa e America Centro-Meridionale, dove Fondazione Lavazza è impegnata con progetti di insegnamento ai produttori di caffè sulle tecniche agricole per gestire gli effetti del cambiamento climatico.

¡Tierra! Bio-Organic For Amazonia è una selezione di Arabica biologica del Perù raccolta a mano. In Perù la Fondazione Lavazza è impegnata in attività di protezione ambientale della foresta amazzonica attraverso la costante riforestazione del territorio. Questo progetto è realizzato da Cesvi insieme al Ministero dell'Ambiente peruviano e alle comunità locali e indigene della regione Madre de Dios, nel cuore della foresta amazzonica.

¡Tierra! Bio-Organic For Africa è una miscela di Arabica e Robusta biologiche dell’Africa orientale raccolte a mano. In Africa orientale la Fondazione Lavazza supporta le nuove generazioni di coltivatori formandole sulla gestione imprenditoriale delle loro attività.

La comunicazione

Land art, musica e ambiente si fondono nel nuovo progetto a firma Armando Testa, nato per raccontare la natura sostenibile di Lavazza ¡Tierra!. Per Armando Testa firmano la campagna la coppia di direttori creativi Federico Bonenti e Andrea Lantelme, rispettivamente anche copy e art. La direzione creativa esecutiva è di Michele Mariani. La Casa di Produzione è The Family, con la regia di David Holm.

Sulle note della canzone With my own two hands riarrangiata per questa occasione da Ben Harper, il film è un susseguirsi di opere di land art a impatto zero. Le parole di Ben Harper “I can change the world with my own two hands” accompagnano capolavori giganti e mozzafiato che rappresentano e magnificano diversi protagonisti della Fondazione Lavazza, immersi nella natura. Chiude la campagna l’hashtag #icanchangetheworld