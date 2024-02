to.market lancia l’eCommerce Plant Based Lovers

Un'offerta di prodotti per vegani caratterizza il nuovo eCommerce di to.market, Plant Based Lovers, appena lanciato e attive nelle principali città

È interamente dedicato ai Plant Based Lovers l'omonimo eCommerce verticale lanciato dall’insegna milanese to.market con un'offerta di 800 referenze plant based. Il servizio è al momento attivo a Milano, Roma, Torino, Bologna, Padova, Monza e Brianza, con un sistema di consegna A per B, direttamente a domicilio.

"L'eCommerce di prodotti planted based è rivolto a tutta la clientela vegana distribuita su tutto il territorio italiano -afferma Mattia Ballabio, amministratore delegato di to.market-. Garantiamo una filiera sicura dalla sede a casa del cliente attraverso un regime di temperatura controllata".

L'offerta si suddivide in più categorie: Non Carne e Non Pesce, Non Latte e Non Uovo, Non Formaggio ma anche piatti pronti, frutta e verdura fresche, yogurt e prodotti per la cura della persona.

Si tratta di un assortimento che rispecchia l'offerta dell'insegna che nei suoi nove punti di vendita dislocati in varie zone della città di Milano dispone di questa tipologia di prodotti esposti nel banco frigorifero all’ingresso di ogni store.