Todis: i risultati del 2021 e le strategie di sviluppo per il 2022

Il 2021 si chiude per Todis, insegna italiana di proprietà di Iges srl, società controllata dalla cooperativa Pac2000A Conad, con una vendita alle casse di oltre 903.000.000 euro e una quota di mercato del 4,1% a livello nazionale, che raggiunge il 16% in alcune delle dieci regioni del Centro Sud dove l’insegna è presente. Il numero degli store è cresciuto negli ultimi cinque anni del 30%. “Si tratta di dati molto incoraggianti per l’insegna che ha dimostrato una forte capacità di fidelizzare i nuovi clienti acquisiti durante i lockdown che ci hanno preferito, oltre che per il nostro posizionamento di prossimità anche per l’offerta di private label e nei freschi. Contiamo, nel 2023, di superare il miliardo di euro di vendite" dichiara Massimo Lucentini, direttore generale Todis.

Lo sviluppo

Il gruppo continuerà a sviluppare la propria rete con nuove aperture. A riguardo Lucentini

aggiunge: “Per il 2022, consolideremo la nostra strategia di sviluppo a macchia d’olio, sempre nell’ottica della prossimità nei centri urbani che rappresenta il 70% della nostra rete totale. Prevediamo di aprire 22 nuovi punti di vendita e di investire circa 25 milioni di euro tra nuove aperture e il restyling dei negozi, oltre ad intensificare il nostro presidio in regioni come Campania e Sicilia”.

La mdd

I prodotti a marchio del distributore rappresentano un asset strategico per. Per Todis, rappresenta il cardine di tutto l’assortimento, con un'incidenza del 70% sul fatturato. L'obiettivo è di valorizzare ulteriormente le mdd che oggi contano oltre 3.000 referenze, che garantiscono al consumatore un risparmio di circa il 30% rispetto ad un supermercato tradizionale. “Per il 2022 continueremo il nostro piano di revisione assortimentale con l’obiettivo di aumentare la segmentazione dello scaffale, puntando come sempre, oltre che a prezzo e qualità, su freschezza e regionalità dei prodotti” aggiunge il manager.

La sostenibilità

In questo ambito, Todis ha sviluppato numerose iniziative nel rispetto dell'ambiente contenute nel report Todis per la sostenibilità. Tra i progetti in cantiere nel 2022, la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 500kW nel centro di distribuzione Todis di Riano (Rm). Nello specifico, la produzione annua prevista calcolata sarà di circa 675.000 kWh equivalenti al 95% del consumo energetico diurno dell'edificio, che renderà quasi del tutto autosufficiente la struttura in termini di approvvigionamento.