A Pac2000A Conad il premio CX Store Award per qualità e prezzo

Il riconoscimento va a Pac 2000A Conad per il miglior rapporto qualità prezzo. La cooperativa si conferma al primo posto in Campania e Lazio

Per il quinto anno consecutivo, Pac 2000A Conad, attiva con una rete di vendita che si estende in Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, si è aggiudicata il premio CX Store Award 2024 come miglior insegna per rapporto qualità prezzo, confermandosi al primo posto in Campania e nelle province del Lazio dove opera.

"Questo risultato è frutto di una strategia radicata nel nostro dna, orientata da sempre a comprendere e soddisfare le esigenze del mercato. Attraverso il costante impegno dei nostri soci imprenditori sul territorio, siamo in grado di interpretare al meglio le necessità della nostra clientela e rispondere con efficacia, offrendo prodotti di alta qualità a prezzi convenienti. Valorizziamo le produzioni locali e i prodotti a marchio, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nel tutelare il potere d'acquisto dei consumatori e nel promuovere una sana e sostenibile economia locale” dichiara Martino Moretti, direttore commerciale di Pac 2000A Conad.

Il riconoscimento arriva per il miglior rapporto tra qualità e prezzo in Campania, dove la cooperativa detiene una quota di mercato del 15% e conta 331 punti di vendita per un fatturato di 875,64 milioni di euro, ma anche nel Lazio dove sono presenti 501 store per un fatturato di 2,2 miliardi di euro.

Il premio

Istituito nel 2019 dal periodico di marketing e comunicazione Promotion, il premio è il risultato di un'indagine sullo scenario competitivo della gdo, basata su un campione di 17.647 famiglie rappresentative dell’universo di 25 milioni e 700 mila famiglie residenti in Italia. Le informazioni raccolte riguardano 190 insegne operanti nella gdo e in catene specializzate: pet store, drugstore, bazar e articoli casalinghi.