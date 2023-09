Gallery. Todis Rione Prati: il format di prossimità nel cuore di Roma

Nuova formula di prossimità per Todis (controllata di Pac2000A Conad) che a Roma propone il format Rione incentrato sul segmento Premium della mdd e con un focus sul Food to Go

Todis esprime al meglio la prossimità proponendo un format pensato per i centri urbani. L'insegna, controllata dalla cooperativa Pac2000A Conad, si consolida nella Capitale con il terzo format Rione e nello specifico Todis Rione Prati La Via Gustosa sul Lungotevere Michelangelo 8C che va ad aggiungersi agli store Todis Rione Colonna e Todis Rione Trastevere.

Il format è stato pensato per i 22 Rioni che delineano il cuore di Roma, infatti prende il nome del Rione che lo ospita. “Come gli altri format anche Todis Rione Prati è studiato per essere un punto di vendita “smart”, con un assortimento più snello, incentrato sul segmento Premium della nostra private label e con un focus sul Food to Go. Un concept più vicino alle differenti richieste dei clienti per un acquisto facile e informale, con prodotti pronti per pasti veloci” afferma Massimo Lucentini, direttore generale Todis.

Le caratteristiche del format

Lo store si sviluppa su un'area di 300 mq e presenta ambienti resi più accoglienti grazie all'utilizzo del legno. Si fa uso di soluzioni tecnologiche per migliorare l'esperienza di acquisto dei clienti. Sono infatti presenti lungo il percorso numerosi video lead e un device per poter visionare, ad esempio, tutte le caratteristiche dell’offerta vinicola. Vista l'ubicazione, la comunicazione interna è bilingue, in italiano e in inglese, per andare incontro alle esigenze dei tanti turisti che animano il quartiere, il tutto enfatizzato da un friendly tone of voice che richiama modi di dire tipici italiani. Inoltre, lo store è dotato di un totem per potere ricaricare il telefono, fare pagamenti PagoPA, comprare Gift Card e di un Amazon Locker.

Lo sviluppo

Nel 2022, Todis ha raggiunto oltre 1 Mld di euro di vendite alle casse, +12% rispetto al 2021, aprendo 23 nuovi punti di vendita. La quota di mercato è rimasta costante: 4.1% a livello nazionale nel canale di riferimento, posizionandosi tra le prime tre insegne in alcune delle Regioni dove è presente.