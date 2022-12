Todis sostiene Sant’Egidio con i Babbi Natale del mondo

#Esg. Parte del ricavato della collezione Todis dedicata ai Babbi Natale del mondo sosterranno alla Comunità di Sant'Egidio con cui l'insegna collabora da anni

Fino al 24 dicembre nei punti di vendita Todis ,insegna italiana di proprietà di Iges Srl, società controllata dalla cooperativa Pac2000A Conad, sarà disponibile la collezione dei Babbi Natale del mondo. I consumatori potranno acquistarlo al prezzo di 1,50 euro a fronte di una spesa instore di 10 euro. Parte del ricavato andrà a sostenere la Comunità di Sant’Egidio con la quale l'insegna collabora da anni attraverso donazioni dirette e iniziative dedicate che riguardano il recupero delle eccedenze alimentari messe a disposizione per le attività della Comunità, come anche l’ organizzazione di giornate di raccolta, denominate Spese Sospese.

I Babbi Natale rappresentano 12 culture di tutto il mondo, ossia giapponese, italiano, scozzese, austriaco, australiano, francese, indiano, greco, finlandese, zambiano, egiziano, brasiliano.