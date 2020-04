Retailinprimalinea. Conad Pac2000A: in Sicilia dona uova e colombe pasquali

In occasione della prossima Pasqua, Conad Pac2000A divisione Sicilia ha deciso di donare oltre 700 uova di cioccolato e altrettante colombe pasquali alla scuola Giovanni Falcone del quartiere Zen di Palermo, per contribuire a regalare un sorriso ai bambini e alle loro famiglie che abitano nelle aree periferiche delle città.

“Sarà una Pasqua diversa, sottotono, con milioni di famiglie costrette a stare chiuse in casa in tutta Italia aspettando che finisca l’isolamento. Ma questo non vuol dire che non può esserci spazio per la solidarietà e per un po’ di dolcezza -commenta Vittorio Troia, direttore Conad Sicilia-. Questo gesto assume un doppio significato per noi. Prima di tutto cerchiamo, con quello che possiamo, di stare vicino ai bambini dello Zen anche quando la scuola è chiusa. Contemporaneamente, ci auguriamo che possano festeggiare la Santa Pasqua in maniera serena, nonostante le difficoltà che tutti stiamo vivendo”.