Tonitto1939 crea la linea di gelato healthy

I consumatori sono sempre più attenti a un'alimentazione sana e salutare. Per assecondare le rinnovate abitudini degli acquirenti e intercettare nuovi target di consumo, Tonitto 1939 ha lanciato la linea di gelato healthy, senza zuccheri aggiunti e zero grassi saturi, con estratti di stevia, un dolcificante naturale che rilascia un gusto diverso rispetto allo zucchero, non aumenta l’indice glicemico e non ha calorie con meno di 160 kcal per 100 grammi di prodotto. La confezione del gelato Linea di Tonitto 1939 è in cartoncino riciclabile. La società ha deciso di puntare su un alimento estivo, indicato da consumare anche nella stagione invernale, e pensato per chi vuole conciliare gusto e benessere fisico.

“Purché non diventi un'abitudine e se inserito in una dieta bilanciata, il gelato è un pasto completo dal punto di vista nutrizionale perché al suo interno contiene grassi, carboidrati e proteine -spiega Martina Toschi, biologa, nutrizionista e autrice insieme ad altri colleghi de L'alimentazione corretta nelle diverse patologie per la casa editrice Tecniche Nuove-. il gelato è in grado di stimolare molto la produzione di serotonina, l'ormone del buonumore, che nella stagione fredda cala notevolmente; tante volte infatti la parte emotiva non viene nemmeno presa in considerazione nei piani nutrizionali ma in realtà è il fulcro fondamentale dello star bene".