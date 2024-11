Tosca Eccellenze Toscane apre il suo terzo locale a Roma

Tosca è un marchio e format di ristorazione veloce ideato dagli imprenditori italiani Monica Fantoni e Pietro Nicastro, quelli di Löwengrube, per intenderci, che propone in Italia una tipologia di ristorante molto simile alle stube bavaresi e che oggi ha più di 30 punti vendita e oltre 700 persone. Nicastro, tra parentesi, ha origini siciliane: nacque a Gela nel 1975, poi si trasferì bambino con la mamma in Toscana. Ma tutta la sua storia (davvero interessante, degna di un film) la potete leggere in Una vita da Leoni, scritta con Adriano Moraglio (Rubbettino editore, 2020). Da quasi fiorentino d'adozione non poteva che lanciare un brand specializzato nella schiacciata toscana: Tosca, nato a Lastra a Signa (Firenze) nel 2022, punta -come per Löwengrube- "su autenticità dell’offerta e dell’esperienza, attenzione al dettaglio e ricerca dell’eccellenza". Le materie prime sono selezionate con i principali Consorzi di Tutela della Regione.

Dopo le aperture alla Stazione Termini e a Roma Tiburtina, Tosca rafforza la sua presenza nella capitale, con un nuovo punto di vendita nella Food Garden di Maximo Shopping Center via Laurentina 865 (uno dei più recenti shopping center inaugurati a Roma), con il partner Sinergia Maximo Srl, "offrendo ai romani, e a tutti i visitatori, un’esperienza unica caratterizzata dalla migliore selezione di prodotti tipici toscani e da un servizio all’avanguardia, grazie a un innovativo sistema di acquisto".