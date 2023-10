Trimestre anti inflazione: anche Vision Group aderisce

Il patto del Mimit entra nei negozi di VisionOttica: fino a capodanno lenti e occhiali a prezzi calmierati

Da Vision Group arriva l’ok al patto anti inflazione. L’insegna nazionale del gruppo, VisionOttica, che con i suoi 400 centri diretti e affiliati in tutta Italia, si accoda agli altri retailer e dice sì all’iniziativa del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In ottica anti inflazione

Dopo i nomi della grande distribuzione, anche Vision Group accetta di limitare gli aumenti di listino fino a fine anno. Lo scopo è quello di offrire ai clienti lenti e occhiali -prodotti di primaria importanza per chi ha difficoltà a vedere- a prezzi contenuti. Per Marco Procacciante, amministratore delegato di Vision Group: “Gli occhiali sono infatti un presidio medico e pertanto è fondamentale, in un momento economico particolarmente complesso come quello che stiamo vivendo, supportare le famiglie offrendo prezzi calmierati.” Focus sulla salute degli occhi: “Il benessere visivo dei consumatori è da sempre al centro delle nostre scelte” conclude Procacciante.