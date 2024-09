Trony ha riprogettato il sito web per unire il mondo digitale e i negozi con tecnologie di intelligenza artificiale e nuove funzionalità mobili

Il nuovo sito di Trony è un ulteriore tassello nel progetto di integrazione tra mondo digitale e ambiente fisico rappresentato dagli oltre 180 punti di vendita a insegna Trony. Dopo aver rivisto in modalità digitale gli strumenti di comunicazione promozionale dei singoli store, integrandoli in un’unica piattaforma, Trony ha completamente riprogettato il sito internet per offrire un'esperienza di acquisto più fluida e immersiva.

Gli obiettivi di business, il modello organizzativo del Gruppo, gli ulteriori progetti in cantiere che fanno parte di una visione strategica di più ampio respiro, hanno delineato il perimetro per la scelta tecnologica che ha permesso di integrare più di 40 magazzini e 180 punti di vendita sul territorio italiano, come in un marketplace, tutti in grado di garantire la disponibilità in tempo reale di un'offerta prodotti sempre più ampia.

Il cliente finale disporrà, quindi, di un punto-contatto (touch-point) che riassume e integra diverse informazioni, soprattutto per i clienti in prossimità, che possono così prenotare il prodotto e ritirarlo direttamente in negozio, con processi semplici e disponibilità immediata.

L’attenzione alle modalità di comunicazione su logiche retail media, in linea con la necessità di proporre contenuti qualitativi a diverse fasce di clienti, lasciano intendere ulteriori sviluppi in termini di Crm e Marketing Automation, sia per l’eCommerce sia per i punti di vendita, che potranno fruire di strumenti digitali in ottica drive-to-store. Con il suo nuovo sito, sviluppato da Eurostep Commerce, con interfaccia utente ad opera di Kettydo+, Trony offre un’esperienza di acquisto che coniuga la comodità dell’eCommerce con l’efficienza e la prossimità dei punti di vendita.

L’innovazione del sito, supportata da una catena del rifornimento (supply chain) ottimizzata e da un programma di Crm consolidato, rappresenta un importante passo avanti nella strategia digitale dell’azienda, al servizio della rete fisica e del cliente finale. Trony.it conferma il desiderio del brand di essere sempre più vicino ai clienti, sia on-line che off-line, rispondendo alle esigenze di un consumatore sempre più connesso e in movimento.