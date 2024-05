Tuday Conad replica il format Prendi&Vai a Trento

Secondo punto di vendita Prendi&Vai di Tuday Conad (Dao) a Trento dopo il debutto del format autonomo a Verona sei mesi fa

Dopo l'apertura del primo punto di vendita autonomo a Verona, Dao Conad (cooperativa associata a Conad per le provincie di Trento, Bolzano, Verona, Vicenza e Belluno) rafforza la presenza del format Prendi&Vai Tuday Conad a Trento. Il concept autonomus store si ispira agli Amazon go stores statunitensi, nati nel 2014 dal colosso americano, già raccontati in questo articolo. Su questo modello, la cooperativa ha replicato l'esperienza in Italia, in collaborazione con Retail Hub.

"Questa seconda apertura dimostra che siamo di fronte a una grande opportunità di business per il mercato del retail italiano capace di rendere davvero competitivo il nostro territorio. Ci sono grandi potenzialità sia in termini di espansione che di evoluzione del progetto stesso -spiega Massimo Volpe co-founder insieme ad Antonio Ragusa di Retail Hub-. A differenza di altri tentativi, entrambi gli store si trovano nel centro storico dove c’è una grande affluenza sia di cittadini che di turisti, ed è un modello replicabile con tante realtà che si stanno aprendo alla possibilità di realizzare progetti simili".

Lo store

Il supermercato consente di selezionare, acquistare prodotti e pagare senza passare in cassa, mettendo tutto direttamente nella propria borsa. Il negozio è dotato di tecnologia computer vision, formata da telecamere capaci di monitorare tutto il perimetro seguendo il cliente da quanto entra nel punto di vendita fino a quando esce e in grado di capire la differenza tra un prodotto e un altro grazie all’Intelligenza Artificiale. Inoltre sono presenti sensori sugli scaffali che lavorano sui prodotti venduti.

È possibile scaricare l'app, registrarsi inserendo inserire i propri dati e quelli della carta di credito, generando un QR code che servirà in fase di checkout, oppure concludere gli acquisti passando la propria carta di credito. Questo secondo punto di vendita ha una novità rispetto al primo: è dotato di un nuovo tipo di bilance per l’ortofrutta, un sistema che permette di identificare il prodotto, senza selezionare codici: il sistema grazie all’AI “autoapprende” e arriverà a proporre il prodotto esatto. A Trento il personale prevede sette persone.

I risultati del primo punto di vendita

Nei suoi primi sei mesi di attività, lo store di Verona ha registrato un totale di 60mila visite, circa 70mila scontrini emessi e oltre 2.700 spese fatte a settimana, affluenza e incassi regolari dal lunedì al giovedì e che crescono nella fascia del weekend. La clientela è sempre variegata e comprende ogni fascia di età, con un’importante componente turistica.