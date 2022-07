Tuodì entra in ReStore, consolidando il numero di partner dell'unità dedicata alla monetizzazione degli spazi pubblicitari degli eCommerce grocery

La catena di supermercati romana Tuodì entra nel circuito di commercio elettronico di ReStore, consolidando il numero di partner che fanno parte della divisione (unit) di ReStore dedicata alla monetizzazione degli spazi pubblicitari degli eCommerce dei retailer grocery, offrendo all’industria di marca interessanti opzioni di visibilità.

"Questo accordo testimonia una sempre maggiore consapevolezza da parte dei retailer dell’importanza di intercettare l’utente nel momento in cui sta facendo la spesa, offrendo un canale di dialogo diretto e innovativo fra l’industria di marca e il consumatore digitale -commenta Stefania Tonon, responsabile di ReStore Media-. Grazie a RS Media e al suo network che conta più di 30 eGrocery, le aziende hanno un interlocutore unico per pianificare le attività di promozione dei propri prodotti presenti all’interno delle piattaforme di spesa online, ottenendo così un’importante semplificazione e snellimento dei processi”.

I numeri parlano chiaro: a metà del 2022 già più di 70 brand dell’industria di marca hanno creduto in questo mezzo raggiungendo con le proprie attività media una copertura del 90% del territorio nazionale. Siamo, quindi, in continua espansione. “Attraverso i nostri servizi, ogni impresa può scegliere la strategia migliore per le proprie campagne pubblicitarie, grazie all’utilizzo di strumenti sempre più avanzati e specifici, che mirano a soddisfare anche singole esigenze -aggiunge Stefania Tonon- Nei mesi scorsi anche l’insegna Tuodì ha avuto modo di provare i benefici di far parte di ReStore Media attirando l’interesse di numerosi inserzionisti e brand nazionali".

“La collaborazione con ReStore è per noi un’opportunità da cogliere per continuare il processo di espansione commerciale e digitalizzazione del brand Tuodì -racconta Simone Mariani, digital marketing manager del Gruppo-. Siamo lieti di collaborare proprio per ultimo canale di eCommerce lanciato dal nostro Gruppo su cui abbiamo deciso di puntare”.