Accordo Tuodì – Glovo per la spesa a domicilio in meno di 40 minuti

Il servizio di quick-commerce coinvolge 78 punti di vendita del retailer, in 28 città. Oltre 3.000 le referenze disponibili per l'acquisto online.

Più vicini alla propria clientela, e allineati alle nuove esigenze di un mercato in continua evoluzione: con questo duplice obiettivo la catena discount Tuodì ha siglato una partnership con la piattaforma di consegne a domicilio multi-categoria Glovo.

Con l'accordo, Tuodì avvia un servizio di quick-commerce della spesa e di altri prodotti di uso quotidiano, in meno di 40 minuti dall’ordine effettuato online, senza minimi di consegna. Nel progetto verrano coinvolti 78 punti di vendita di Tuodì distribuiti in 28 città tra: Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria.

Più nel dettaglio, l’intesa Tuodì- Glovo garantirà il servizio via app di delivery 7 giorni su 7 negli orari di apertura dei punti di vendita aderenti all'iniziativa. La clientela potrà scegliere tra una selezione di più di 3.000 referenze: dai prodotti secchi, freschi e quelli non alimentari, a un prezzo conveniente.

“Siamo felici dell’accordo con Glovo - commenta Luca Chirieleison, Marketing & Communication Director Tuodì -. Tale progetto rappresenta per noi un ulteriore passo in avanti per la crescita, lo sviluppo e la digitalizzazione del nostro brand".

“Gli utenti Glovo hanno la possibilità di trovare nella nostra app tutto quello che cercano. Oltre che con i propri ristoranti preferiti, Glovo connette le persone con le realtà commerciali locali - commenta Agustina Clair, Director Q-Commerce Glovo Italia -. La partnership strategica con Tuodì in oltre 28 città italiane ci permette di ampliare la nostra offerta di supermercati locali attraverso l’app, segmento che ha avuto la crescita maggiore negli ultimi due anni”.

Con Tuodì, accresce ulteriormente il numero di retailer che hanno puntato sul quick-commerce di Glovo. Il servizio è stato attivato, per esempio, da Iper La grande i, che lo ha introdotto all'inizio di quest'anno; è utilizzato dal 2021 da Despar Centro Sud e da Gruppo VéGé, mentre è proposto da Carrefour sin dal 2019.

La consegna a domicilio di Glovo, attualmente, è disponibile in oltre 450 città italiane, coprendo sia le grandi piazze sia i comuni più piccoli. A livello internazionale, Glovo è presente in oltre 25 Paesi nel mondo.