U2 potenzia il servizio Click. Ritira La Spesa

Si espande in quattro punti di vendita della rete U2 Supermercato Controcorrente il servizio Click. Ritira La Spesa, pensato per la spesa online con ritiro instore, avviato a Rovello Porro (Co), Novara in via XXIII marzo, Talamona (So) e Opera (Mi). Era già stato atitvato precedentemente nei negozi di Zelo Buon Persico (Lo) e Lissone (Mb) e verrà presto esteso ad altri supermercati dell’insegna.

Come funziona

Per accedere è sufficiente scaricare l’App Click.U2, disponibile per dispositivi Apple e Android. È possibile effettuare i propri acquisti tutti i giorni 24 ore su 24, ritirandoli poi in negozio all’orario prescelto. Il servizio di ritiro è disponibile 7 giorni su 7 dalle ore 10 alle ore 20. In assortimento sono disponibili i prodotti firmati il Viaggiator Goloso (la linea top di gamma di Unes), U! Confronta e Risparmia (la linea di prodotti che garantisce una spesa conveniente) e Green Oasis Casa, oltre alle principali referenze di marca industriale. Sono disponibili, inoltre, pane fresco, frutta e verdura, carne e pesce, oltre a un’ampia selezione di prodotti per la cura della persona e della casa. Presso tutti e sei gli store è possibile pagare oltre che con moneta elettronica e contanti, anche con i principali buoni pasto.