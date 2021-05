U2 Supermercato: a Bergamo la spesa a casa con Amazon

Si amplia il servizio di Amazon Prime che propone i prodotti degli store U2 Supermercato e de il Viaggiator Goloso®, la linea top di gamma della catena, ai consumatori residenti a Bergamo e nelle zone limitrofe inclusi centri come Curno, Ponte San Pietro, Dalmine, Seriate e Albano Sant'Alessandro.

Si può effettuare la spesa su questo sito oppure tramite l’app Amazon, con consegna in giornata tramite veicoli elettrici. Il servizio è attivo dalle 12 alle 20, dal lunedì al sabato, e dalle 10 alle 14 la domenica, con consegna in finestre di due ore a scelta, senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 50 euro.

L'assortimento comprende più di 6.000 prodotti nelle diverse categorie degli store Unes sia food che non food.

Le dichiarazioni

“Grazie alla preziosa collaborazione con Unes, i clienti Prime avranno a disposizione la grandissima qualità dei suoi prodotti e potranno riceverli comodamente a casa in pochi click. Amazon Prime offre già un supporto nella vita di ogni giorno, ma questo servizio aggiuntivo reso possibile anche grazie alla partnership con Unes vuole offrire un aiuto in più nella quotidianità” dichiara Camille Bur, responsabile di Amazon Fresh per Italia, Spagna e Francia.

“Da oggi, grazie alla consolidata e proficua partnership con Amazon siamo in grado di offrire anche ai clienti Prime dell’area di Bergamo la nostra spesa completa a casa con consegna in fasce di due ore a scelta, con la qualità e la completezza che caratterizzano la nostra offerta. L'esperienza di spesa possibile nello store U2 Supermercato su Amazon.it permette di scegliere tra prodotti freschi, freschissimi e confezionati, oltre che le prelibatezze de il Viaggiator Goloso” aggiunge Rossella Brenna, amministratore delegato di Unes Supermercati.