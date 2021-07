U2 Supermercato continua a crescere in Lombardia

Si potenzia la presenza di U2 Supermercato sul territorio lombardo con uno store a Vimodrone (Mi) in via Pio La Torre, sviluppato su un'area di 1.600 mq. L'area freschi si articola nei reparti serviti di macelleria, pescheria, panetteria e pasticceria con produzione direttamente in store, gastronomia, con salumi e formaggi, piatti pronti e specialità del territorio. Completa l'area l'ortofrutta sfusa nella quale sono presenti prodotti biologici e a Km 0 e un reparto di sushi e sashimi, preparati ogni giorno con pesce fresco.

I servizi comprendono lo sconto del 10% per gli studenti universitari e la possibilità di pagare con i buoni pasto. Presente in questo store il servizio click.U2 Ritira la spesa grazie al quale sarà possibile prenotare la spesa online tutti i giorni 24 ore su 24, da ritirare in negozio nella fascia oraria prescelta. Il servizio di ritiro è disponibile 7 giorni su 7, dalle 10 alle 20. Per accedervi, è sufficiente scaricare l’App Click.U2, disponibile per dispositivi Apple e Android.

1 di 10

I progetti green di U2 Supermercato

Anche questo store aderisce alle iniziative sostenibili che l'insegna adotta già da anni nel rispetto dell'ambiente. Il Progetto Zero prevede una serie di attività, iniziative e azioni ecosostenibili che riducono l’utilizzo della plastica e diminuiscono l’impatto ambientale, sensibilizzando i consumatori a una spesa più consapevole. Lo store dispone pertanto di stoviglie e sacchetti biodegradabili; packaging green con plastica riciclata come nel caso della linea di bottiglie di olio di semi. Anche per le private label sono state adottate soluzioni sostenibili. ne è un esempio la linea Green Oasis Casa, la gamma di prodotti per la casa e il bucato consigliata da Legambiente realizzata partendo da materie prime di origine vegetale, con tensioattivi completamente e velocemente biodegradabili e a ridotti contenuti di VOC (sostanze organiche volatili che inquinano l’ambiente domestico).