U2 Supermercato amplia il servizio Click U2 Ritira la spesa

Il punto di vendita di Torino Pacchiotti, in via Giacinto Pacchiotti 49/G, dispone del servizio Click U2 Ritira la spesa, che permette ai clienti, tramite apposita app, di prenotare la spesa online 24 ore su 24 e ritirarla instore nella fascia oraria prescelta. Il servizio di ritiro Click U2 è disponibile 7 giorni su 7 dalle ore 10 alle ore 20. Per accedere al servizio, è sufficiente scaricare l’app Click.U2, disponibile per dispositivi Apple e Android.

L'assortimento comprende le principali referenze di marca industriale, i prodotti freschi come pane, frutta e verdura, carne e pesce, oltre a un’ampia selezione di prodotti per la cura della persona e della casa. L'offerta propone inoltre gli articoli a marchio il Viaggiator Goloso® (la linea top di gamma di Unes), la linea U! Confronta e Risparmia che comprende oltre 1.500 prodotti che garantiscono una spesa conveniente senza rinunciare alla qualità) e la linea firmata Green Oasis (prodotti ecologici per la cura del bambino, della casa e del bucato).

L'impegno per l'ambiente

In linea con le normative vigenti e con l'impegno dell'azienda, l'insegna propone in assortimento prodotti e confezioni non dannose per la natura come nel caso delle stoviglie in plastica monouso, sacchetti biodegradabili e compostabili e borse in tnt riutilizzabili. Negli store della rete sono inoltre stati installati oltre 60 macchine per la raccolta e il recupero delle bottiglie pet favorendone il riciclo. Nel reparto ortofrutta sono previsti prodotti per lo più sfusi per ridurre l’utilizzo di contenitori di plastica. Per ridurre lo spreco alimentare, U2 applica uno sconto del 50% ai prodotti in scadenza.