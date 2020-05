U2 Supermercato Controcorrente: cambio insegna (ex Simply) a Tirano

Continua l'operazione di cambio insegna a seguito dell'acquisizione di alcuni strutture ex Auchan da parte di Unes. A Tirano, in via Monte Padrio 9, è stato realizzato un punto di vendita U2 Supermercato Controcorrente, ex Simply, aperto al pubblico tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Lo store è dotato dei reparti gastronomia e panetteria serviti, macelleria self-service, oltre all’ortofrutta sfusa. In assortimento trovano spazio prodotti del territorio provenienti dalla Valtellina. In fatto di sostenibilità, l'insegna ha adottato una serie di soluzioni nel rispetto dell'ambiente.

Il supermercato impiega il personale dell’ex punto di vendita Simply. Tra i servizi: lo sconto del 10%, dedicato agli studenti universitari, sui propri acquisti.