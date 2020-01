Unes potenzia la rete: 4 store in Brianza

Tre supermercati a insegna U2 Supermercato Controcorrente e un punto di vendita il Viaggiator Goloso, aperto a seguito dell’acquisizione da parte del gruppo Unes dei supermercati Rex, ampliano la rete della catena. Le quattro strutture sono dislocate nelle province di Lecco e Monza Brianza e nello specifico a Cesano Maderno (1.200 mq) in via San Marco 1, Barzanò (1.080 mq) in via Monsignor Colli 2, Missaglia (800 mq) in via Ugo Merlini 22, e la quarta a Monticello Brianza (1.264 mq), in via Casati.

Le aperture in Brianza proseguiranno, nelle prossime settimane, con l’inaugurazione di altri due U2 Supermercato Controcorrente a Oggiono e Calco.

I quattro punti di vendita, aperti tutti i giorni dalle ore 7.30 alle 21, propongono i reparti di pescheria, macelleria e panetteria servite e l’ortofrutta sfusa. Tra i servizi è disponibile una scontistica del 10% per gli studenti universitari mentre pensionati e over 65 ne usufruiscono solo il mercoledì.

Il personale impiegato era precedente presente negli ex store Rex. Il processo di acquisizione dei supermercati da parte del gruppo Unes è stato seguito dagli avvocati Alfredo Pentimalli e Iacopo Stasi, rispettivamente Partner e Senior Associate dello studio Greenberg Traurig Santa Maria, nelle fasi di partecipazione alla procedura competitiva, negoziazione e stipulazione del contratto di cessione di diversi rami d’azienda e nella rinegoziazione di vari contratti ancillari.