Unicoop Firenze: al Centro Empoli la postazione per lo Spid

Il Centro Empoli gestito da Unicoop Firenze è il primo negozio in cui la cooperativa sperimenta la postazione per aprire la propria identità digitale. L’iniziativa nasce a seguito dell’accordo sottoscritto fra Coop Italia e Namirial, il fornitore che operativamente permette l’apertura dello Spid e ospita le identità digitali. All'interno della struttura sono stati sistemati una scrivania e un pc in uno spazio dedicato alle operazioni per l’ottenimento dello Spid. In questo spazio è prevista la presenza di un dipendente Coop che sosterrà i consumatori.

La scelta di questo progetto nasce dalla necessità di ampliare la gamma di servizi al cliente fornendo strumenti e soluzioni in vari ambiti. per il rilascio della Spid. In questo contesto, il gruppo si avvale anche di altre collaborazioni tra cui Anci Toscana, l’associazione dei Comuni. Inoltre è prevista la possibilità di un supporto da parte del Provveditorato agli studi della Regione Toscana per affiancare ai dipendenti di Unicoop Firenze alcuni giovani volontari delle scuole superiori della regione.

“Far diventare il nostro punto vendita del Centro Empoli anche il luogo dove un cittadino può acquisire la propria identità digitale è un modo per essere ancora più vicini alle esigenze dei nostri soci e clienti. Per tante persone fare lo Spid è una difficoltà e una barriera per l'accesso a molti servizi digitali oggi indispensabili. In questo modo e grazie a Unicoop Firenze favoriamo la strada verso la digitalizzazione” afferma Francesca Martini, presidente sezione soci Coop Empoli.

Come funziona

Per aderire al servizio e per completare le varie fasi è necessaria la prenotazione al numero 800 050 760 (ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18). I clienti dovranno scaricare i moduli e consegnarli già riempiti. Durante la prenotazione sarà possibile indicare il supermercato scelto e verrà dato un orario a cui presentarsi nello spazio individuato per questa attività. Il servizio è gratuito e l’attività si svolge dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.