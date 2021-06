A causa dell’emergenza sanitaria i punti di vendita Unicoop Firenze sono diventati centrali nella gestione della fase più critica per quanto riguarda le iniziative di solidarietà e di sostegno alle comunità del territorio. L'attenzione al territorio da parte di Unicoop Firenze si declina nella collaborazione con più di 1.000 fornitori toscani, di prodotti alimentari e non alimentari, per un giro d’affari pari al 25% del fatturato annuo all’acquisto della Cooperativa. Nel dettaglio, per l'ortofrutta, Unicoop Firenze nel 2020 si è impegnata su due fronti: ritirando anche produzioni destinate all’horeca (hotel-ristoranti-catering), consentendo così alle aziende fornitrici di poter gestire le criticità economiche conseguenti al Covid19 e definendo piani produttivi per il 2021, per dare sostegno e certezza all’attività produttiva dei fornitori. In tutti i settori la Cooperativa partecipa attivamente allo sviluppo di prodotti di eccellenza del territorio, dalla pera decana alla pesca guglielmina, fino al Pane del Mugello e alla pasta Tosca ed altre filiere come quelle del grano tenero, del suino e del bovino toscano, compresa la valorizzazione del pescato nell’Arcipelago Toscano e dell’allevato in Toscana (Isola di Capraia, Follonica e Orbetello).

La politica commerciale della Cooperativa nel corso del 2020 l'ha portata a investire risorse per garantire un aiuto concreto ai territori dove opera, in particolar modo alle persone e alle categorie vulnerabili, e per adeguare la propria organizzazione alle indispensabili e crescenti esigenze di sicurezza per la salute dei soci, clienti e lavoratori, dettate dalla crisi sanitaria.

Fra le iniziative commerciali per tutelare il potere di acquisto delle famiglie toscane, si segnalano quelle relative all'abbassamento generale dei prezzi più che a singole promozioni limitate nel tempo e al blocco dei prezzi generalizzato per venire incontro alla riduzione del reddito di molte famiglie. A fronte di un incremento dei prezzi nel 2020 sul 2019 rilevato da Istat dell’1,3% a livello nazionale, quello della Cooperativa si ferma a 0,9%.

In particolare nei confronti dei soci, con i quali la Cooperativa opera in misura del 90% circa, Unicoop Firenze ha continuato a garantire promozioni riservate, riconoscendo uno sconto complessivo annuo superiore a 109 milioni di euro, oltre a 29 milioni di euro di punti spesa.