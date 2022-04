Unicoop Firenze testa il format Coop.fi autism friendly

Come già sperimentato da Coop Lombardia, Unicoop Firenze testa un concept store che facilita la spesa a persone affette da autismo

Il punto di vendita Coop.fi di Caracciolo è stato realizzato per consentire alle persone affette da autismo di fare la spesa con facilità. La cooperativa ha avuto il supporto dell'associazione Autismo Firenze, nata da un gruppo di famiglie con figli autistici adolescenti o giovani adulti. Un format simile era stato sperimentato da Coop Lombardia, come vi avevamo raccontato in questo articolo. Per Unicoop Firenze si tratta, invece, di un primo test che ha l'obiettivo di dare un futuro sociale ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico, facilitandone le operazioni quotidiane di acquisto all'interno di un supermercato.

Le soluzioni per le persone affette da autismo

Instore sono state adottate soluzioni per favorire l’autonomia delle persone con disturbi dello spettro autistico tra cui un totem posto all’ingresso del negozio, che distingue il supermercato come sensibile al tema dell’autismo. Qui sarà possibile trovare il volumetto della Storia sociale che descrive probabili rischi e soluzioni all'interno della struttura. Inoltre è stato predisposto uno spazio dedicato, di fronte al box informazioni, dove consultare la Storia sociale o richiedere il kit e dove viene collocata una mappa fissa, di facile lettura a tutte le persone autistiche. Le corsie sono caratterizzate da differenti colori, riportati anche sulla mappa semplificata e all’inizio ed alla fine di ogni corridoio. In chiusura del percorso di spesa, la cassa prioritaria, già esistente nei punti di vendita Unicoop Firenze, viene connotata dal simbolo del Riccio blu, ossia il colore che rappresenta i disturbi dello spettro autistico. Qui saranno presenti collaboratori formati per poter gestire in maniera naturale tutte le operazioni di acquisto. I clienti avranno a disposizione un kit che comprende una shopper in cotone riconoscibile grazie ai due loghi Unicoop Firenze e Autismo Firenze e all’immagine di un riccio blu. Dentro il kit si trovano: la storia sociale, un bollone rotondo rigido che si può appendere al carrello spesa o al cestino, perché lavoratori e clienti possano essere sensibilizzati e messi in grado di prestare maggiore attenzione alle esigenze del ragazzo autistico. Disponibile anche una resa visiva dell’organizzazione del negozio, una piantina del supermercato schematizzata e un raccoglitore a fogli plastificati divisi per colore e descrizione semplificata.

Il punto di vendita Coop.fi

Il supermercato (1.350 mq) si apre con il reparto dedicato all’ortofrutta, con ampio spazio alle eccellenze dei produttori locali e alla stagionalità. Seguono la forneria, la pasticceria da forno Banco del Gusto con servizio di prenotazione, l’area dedicata ai latticini, la macelleria, la pescheria, che sarà rifornita tutti i giorni dal Magazzino Ittico e la gastronomia con un assortimento di prodotti già porzionati e confezionati da portare via. A completamento della spesa alimentare, sugli scaffali del Coop.Fi Caracciolo si trova anche una selezione di prodotti per le piccole esigenze quotidiane: dalle lampadine alle pile, dagli utensili di cucina agli articoli per la scuola e di cartoleria.