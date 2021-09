Nuovo sito eCommerce per Unieuro (unieuro.it) e nuova App, già scaricabile dagli app store IOS e Play Store. A distanza di cinque anni dal lancio della prima piattaforma di eCommerce, che ha registrato ricavi superiori a 430 milioni di euro nell’esercizio 2020/21, Unieuro anticipa le tendenze di mercato con un sito e una app pensati in ottica desktop last e ispirati allo stile di navigazione e fruizione tipico dei social network.

Per meglio catalizzare l’attenzione e spiegare efficacemente prodotti e servizi offerti, la nuova piattaforma privilegia l’immagine, con impianto grafico studiato nei minimi dettagli. Questo per agevolare immediatezza e trasversalità del messaggio favorendo una relazione emotiva con il consumatore.

L’interfaccia, completamente rinnovata, presenta un design ispirato all’asimmetria delle grafiche futuriste, che crea movimento attraverso gli effetti non lineari di tratti e figure, e propone la fruizione verticale tipica dei social network, così come contenuti dinamici che si rinnovano continuamente, tra cui l’emblematico wall ispirazionale in homepage.

"Il progetto Revolution fa di Unieuro il trend setter del commercio elettronico italiano -commenta Antonio Lapesa, Chief Omni-Channel Officer di Unieuro-. La nostra ossessione per il cliente, per i suoi bisogni e per le sue abitudini, ci ha portati a sviluppare una piattaforma dall’interfaccia davvero unica e sempre più integrata nell’ecosistema omnicanale che stiamo costruendo e rafforzando giorno dopo giorno e che ci aspettiamo faccia ancora una volta la differenza in vista dell’importante picco degli acquisto".

Aggiunge Enzo Panetta, Digital Marketing & Innovation Director di Unieuro: "In uno scenario tendenzialmente statico, in cui i siti di eCommerce replicano interfacce standard e poco distintive, la nuova piattaforma unieuro.it inaugura un modo altrettanto nuovo di approcciare i siti consumer, ispirandosi al travolgente successo dei social network e alla loro efficacia nell’ingaggiare l’utente intrattenendolo. Il nostro impegno si è tradotto in una piattaforma immediatamente riconoscibile e distintiva, che segna un’evidente discontinuità rispetto al passato".