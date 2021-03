Unieuro, Caponio nuovo CM per i piccoli elettrodomestici e casalinghi

Unieuro ha nominato Giuseppe Caponio nuovo category manager per l'area dei Ped e degli accessori/prodotti per la casa (Small domestic Appliances & Household Products). Farà riferimento a Gabriele Gennai, chief commercial officer, che ha in precedenza ricoperto ad interim il ruolo oggi assunto da Caponio.

Dal 1° marzo, Caponio ha quindi la responsabilità dell’intera categoria merceologica dei piccoli elettrodomestici e dei casalinghi, disponendo di tutte le leve di retail mix e del supporto di una squadra di product manager per gestire al meglio l’esperienza d’acquisto del cliente su tutti i canali di vendita online e offline.

il trentaseienne Giuseppe Caponio, laureato in economia e commercio all’Università degli studi di Bari, master in retail management & marketing alla Fondazione Cuoa Business School, è partito, in termini di esperienza professionale, dal food (nel 2010 entra in Auchan Retail Italia, dove è diventato responsabile della business unit salumeria e surgelati) all'altro emisfero del bianco/bruno quando nel 2017 è passato in Mediamarket, sviluppando competenze specifiche nel segmento del grande e piccolo elettrodomestico, prima in qualità di responsabile e poi, dal 2018, di direttore acquisti.

Le categorie dei Ped (o Sda-Small domestic appliances), cioè dei piccoli elettrodomestici, e dei casalinghi, rientrano nel grande reparto dei bianchi, secondo mercato per incidenza sui ricavi (27,3%) dopo l'area dei grey (49%) rappresentata da telefonini, tablet, computer, e tutti i prodotti indossabili. Il Bianco è cresciuto, sempre nel mondo Unieuro e a dati relativi ai primi 9 mesi del 2020, del +2,8% vs un mondo brown che ha registrato +1,7%.