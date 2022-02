Il bullismo non è una novità purtroppo. Nuovo, invece, il fenomeno bullistico in chiave internet/social che si prolunga sul terreno del reale inteso come fisico. Insomma, nella vita quotidiana. Unieuro e Polizia di Stato, in occasione del Safer Internet Day, hanno presentato il nuovo libro #cuoriconnessi. Cyberbullismo, bullismo e storie di vite online. Il coraggio di alzare lo sguardo”, scritto da Luca Pagliari. Il volume nasce dall’esperienza di #cuoriconnessi, il progetto di sensibilizzazione e informazione sui temi del cyberbullismo e delle forme di prevaricazione online, realizzato da Unieuro e Polizia di Stato che, in maniera pragmatica, racconta storie ed esperienze di vite online, puntando al dialogo con adolescenti, genitori e insegnanti.

È il terzo volume della serie che racconta storie purtroppo vere, intense, caratteristiche di questi tempi dove il crimine nasce spesso dal rapporto dei giovani con la tecnologia e la rete. Negli ultimi due anni, moltissime scuole hanno adottato #cuoriconnessi come libro di lettura, dal quale trarre occasioni di confronto e di riflessione.

#cuoriconnessi. Cyberbullismo, bullismo e storie di vite online. Il coraggio di alzare lo sguardo è disponibile gratuitamente, in 250.000 copie cartacee in tutti i punti di vendita Unieuro e nei compartimenti regionali di Polizia Postale e delle Comunicazioni di tutta Italia. La versione digitale del libro, sempre gratuita, è scaricabile dal sito.