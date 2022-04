Unieuro lancia oggi la nuova promozione Cambia il tuo vecchio PC! Per te fino a 350€ di rimborso, valida fino a domenica 24 aprile. I clienti che decidono di acquistare un nuovo pc, fisso o portatile, di qualsiasi marca, a partire da 449 euro, potranno chiedere il rimborso sull’usato fino a 350 euro, registrando online l’acquisto entro 15 giorni e restituendo il vecchio pc. Gli interessati possono dunque approfittare di questa occasione per rinnovare la propria tecnologia e accedere anche al finanziamento in 10 rate a tasso zero (Tan-Taeg 0%).

Unieuro arricchisce il volantino con tante altre proposte su diverse categorie merceologiche e dedica una sezione speciale ai grandi elettrodomestici da incasso, per i quali è prevista la consegna gratuita.

