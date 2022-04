Unilever: locker individuali e refill station in condominio

La nuova modalità di spesa parte da Milano, in Cascina Merlata. Per il 2023 l'azienda intende introdurla a Roma e nelle principali città italiane

Unilver sperimenta nuove modalità di acquisto, mettendo a disposizione dei condomini del social village Cascina Merlata di Milano (primo caso in Italia) dei locker individuali e delle refill station.

Il progetto, nasce dalla partnership fra Unilever e Laserwall, società che semplifica la comunicazione e la gestione delle amministrazioni condominiali con una app e una bacheca digitale installata nell’androne.

Unilever Italia, che già nel 2021 aveva iniziato ad approcciare nuove modalità di interazione diretta con i consumatori nei condomini consegnando la spesa a casa, sceglie oggi di investire ulteriormente su questo tipo di soluzioni.

I locker, nella versione individuale, puntano ad accrescere il livello di servizio ai consumatori, dando la possibilità di ricevere la spesa direttamente nel condominio di casa in qualsiasi momento, senza dover concordare l’orario di consegna o delegare il ritiro. La spesa viene depositata direttamente nel locker personale dove sarà protetta fino all’arrivo del consumatore, che potrà aprire il locker con la digital key in suo possesso. Il locker personale è concesso in comodato a fronte dell’acquisto di prodotti Unilever, a fronte di una spesa minima mensile.

I locker di condominio installati presso gli spazi comuni condominiali e ad uso libero di tutti i condomini, saranno invece gratuiti e verranno inseriti nei building di maggiori dimensioni, dove ci sia la possibiltà di accedere a spazi comuni interni.

Un'altra innovazione è rappresentata dalle refill station: si tratta di vere e proprie stazioni di ricarica, posizionate all’interno del condominio in aree di comune accesso, in cui i consumatori potranno riempire in autonomia i flaconi vuoti dei prodotti più diffusi per la pulizia della casa (Cif, Svelto e Coccolino). In futuro, si potranno acquistare alla spina, sempre nel proprio condominio, anche i detergenti per la cura della persona.

“È un progetto che cerca di coniugare innovazione nel servizio al consumatore, risparmio e rispetto per l’ambiente - spiega Guido Martuscelli, responsabile New Generation Channel di Unilever Italia -. Grazie a questo nuovo canale di vendita, riusciamo infatti ad andare sempre più incontro alle esigenze del consumatore abbattendo notevolmente la quantità di packaging da produrre e smaltire, oltre che, come in generale per la spesa consegnata a domicilio, le emissioni legate ai trasporti". L'obiettivo dell'azienda, per il 2022, è di installare, nella sola città di Milano, 100 refill station, 300 locker condominiali e 1000 locker individuali. Dal 2023 si prevede inoltre di estendere l’iniziativa anche a Roma e nelle altre principali città italiane.