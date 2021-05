United Colors of Benetton si espande in Versilia

Prosegue il piano di aperture di Benetton Group che apre un punto di vendita in Versilia, a Forte dei Marmi, in via Carducci 23/25. Lo store rispecchia il format dell'insegna dedicato alle collezioni donna, uomo e bambino. “Siamo particolarmente orgogliosi di questo store -commenta Massimo Renon, amministratore delegato di Benetton Group-. Abbiamo un ambizioso piano di lavoro e guardiamo con entusiasmo e fiducia alla nuova stagione estiva”.

L'insegna sta ampliando la sua presenza proponendo nuovi concept store incentrati su innovative soluzioni sostenibili come nel caso del negozio aperto a Firenze in linea con il proprio impegno green, e sta diversificando la sua offerta come raccontato in questo articolo.

Le caratteristiche del punto di vendita

Il negozio si sviluppa su unico livello per una superfice di vendita di 135 mq. I lavori di rinnovo riguardano sia la parte interna con un nuovo layout di arredo e impiantistico sia il prospetto esterno, completamente riprogettato. Due ampie vetrine con cristalli a filo lucido rendono ben visibile l’interno del punto vendita e l’insegna United Colors of Benetton a lettere singole e luminose è stata posizionata sulla vetrina d’ingresso per dare evidenza alla grafica del brand.

Il concept utilizzato, già implementato a Londra e in altre location in Italia e all’estero, mira ad un posizionamento di più alto livello: sono, infatti, state sviluppate diverse soluzioni come nel caso del pavimento realizzato in graniglia di marmo di carrara e resina lucida che rende l’ambiente interno accogliente. Il soffitto è composto da un mix di superfici piane e velette in cartongesso, colorate con tinte tenui che caratterizzano le diverse aree merceologiche. Il resto dei componenti di arredo sono una combinazione fra strutture in ferro naturale ed elementi in frassino olivato.