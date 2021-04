Benetton lancia il progetto Green B

Tutte le iniziative di sostenibilità dei marchi dell’azienda racchiuse in unico progetto, Green B, lanciato in occasione della Giornata Mondiale della Terra. Benetton Group potenzia il suo impegno in ottica di sostenibilità articolando gli interventi in maniera più strutturata spaziando dalla realizzazione del prodotto alla catena di fornitura, dall’efficientamento energetico all’attenzione per le comunità.

“ Green B unisce diverse anime di Benetton. Verde come il colore del logo che ha reso il marchio celebre in tutto il mondo. B come l’iniziale del nome dei suoi fondatori, ma anche come “to be” – perché la sostenibilità fa parte della nostra essenza -, e come “bee”, l’ape, un piccolo insetto industrioso e collaborativo, senza il quale l’intero ecosistema andrebbe in crisi ” spiega Massimo Renon, amministratore delegato di Benetton Group. L’ape è, infatti, anche il logo del progetto e simboleggia il contributo di ciascun individuo all’interno di un alveare che si espande organicamente.

Questo simbolo sarà all’interno dei punti di vendita, sulle piattaforme digitali, sui tag dei capi dei marchi che rispondono ai valori incarnati dal progetto. Si troverà, inoltre, sul Bilancio Integrato del gruppo, ossia la pubblicazione in cui l’azienda illustra come strategia, governance e performance consentono di creare valore nel breve, medio e lungo periodo, nel rispetto dell’ambiente e delle persone.