Video Tour: Interspar, il nuovo format di Maiora

Si chiama format 35 il nuovo concept che Maiora Despar Centro Sud ha messo a punto per definire una formula di vendita più agile che garantisca una spesa sia veloce sia programmata, che spazia dai freschi al non food, comprendendo anche la ristorazione.

Il primo esempio di questo format, che ha richiesto un approfondito studio sul campo in collaborazione con l'università di Parma, è evidente nell'Interspar di Modugno (Ba), locomotiva del centro commerciale Gli Ulivi, store acquisito da Auchan che è stato completamente ripensato e ridotto di superficie, sviluppandolo su circa 3.000 mq.

"Si tratta di un superstore focalizzato sui freschi con un'integrazione anche nel non food nel quale abbiamo disegnato, oltre al classico percorso tra freschi e grocery, la possibilità di una via più veloce che dalla gastronomia con i suoi piatti pronti e la panetteria, che si trovano lungo il perimetro, porta direttamente alle casse -spiega Luigi Peschechera, direttore sviluppo di Maiora-. Inoltre per valorizzare alcune zone è stato creato un percorso diagonale che attraverso l'enoteca, uno dei settori bastione di questo store, per arrivare verso il punto focale con birre e snack, attraverso le corsie del grocery".

Altri elementi di caratterizzazione del negozio sono lo Spazio Festa, dedicato ai party, dal food a tutto quello che serve per allestire una festa, e le zone specializzazione negli oli e nella pasta, comparti nei quali è stato fatto un lavoro importante a livello di category per garantire profondità a queste merceologie, tenendo conto delle specificità locali.