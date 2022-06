Wagamama inaugura il 30 giugno un nuovo ristorante all’interno del centro commerciale Fiordaliso a Rozzano (Mi), ottavo locale italiano

Wagamama, marchio di ristorazione gestito in Italia da C&P (Chef Express-Percassi) inaugura il 30 giugno un nuovo ristorante all’interno del centro commerciale Fiordaliso a Rozzano, ottavo locale italiano. È un ristorante piuttosto grande, da 180 coperti tra spazi interni, dehors esterno e interno alla nuova food court di Fiordaliso.

Wagamama è una catena di ristorazione asian-food nata a Londra nel 1992 (primo ristorante quartiere di Bloomsbury, nel 1992, oggi è in 22 paesi con più di 200 locali), specializzata nel casual dining. La joint venture tra Chef Express e Percassi è nata nel 2019 con l’obiettivo di creare un operatore di riferimento nell’offerta di ristorazione multi-brand, dedicato a centri commerciali, gallerie, centri cittadini, outlet centre e parchi commerciali.

È in Italia dal 2017, con 7 locali: aeroporto Malpensa, Milano (via San Pietro all’Orto, CityLife e Bicocca Village), Rozzano-Fiordaliso, OrioCenter (Bg), Serravalle- Designer Outlet e Parco Commerciale Da Vinci-Roma.

Il menù presenta oltre 50 piatti preparati al momento, e coniuga profumi e sapori speziati della cucina orientale con l’attenzione alla nutrizione naturale: i bao, le bowls di ramen, il tradizionale donburi di riso al vapore e servito con carne e/o verdure, i noodles saltati teppanyaki, i ravioli giapponesi gyoza, fino ai piatti iconici di wagamama come il pollo al katsu curry.

Tra le novità, il menù formato Look Book per scegliere la propria ordinazione ammirando le illustrazioni dei piatti. All’interno anche una pagina dedicata ai piatti per i più piccoli e una a quelli vegani. È possibile ordinare e ritirare (take away) o la consegna a casa (delivery).

C&P gestisce in licenza i marchi di Piadina di Casa Maioli, Caio Antica Pizza Romana e wagamama, con locali distribuiti tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Toscana.

A Chef Express fanno capo tutte le attività di ristorazione di Gruppo Cremonini, con oltre il 54% dei ricavi derivante dalle attività in concessione (stazioni, aeroporti e autostrade in Italia, e a bordo treno all’estero). In questo settore Chef Express è leader in Italia nel mercato dei buffet di stazione, con punti di vendita in 50 scali ferroviari, in 12 aeroporti italiani, e gestisce 52 aree di ristoro sulla rete autostradale italiana e sulle strade di grande comunicazione. Nel mercato della ristorazione a bordo treno Chef Express è leader in Europa con oltre 140 treni serviti quotidianamente in 5 Paesi Europei.

Nel canale centri commerciali/Foc/retail park sviluppa con la società C&P (partnership con Gruppo Percassi). Nella ristorazione commerciale controlla le catene casual dining Roadhouse Restaurant, Calavera, Billy Tacos (si veda Gdoweek 6, 2022), e la catena anglosassone Bagel Factory.