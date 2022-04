Wagamama (Percassi-Chef Express) apre il suo terzo ristorante milanese a Bicocca Village, uno dei pochi e più grandi entertainment center in Italia

Il ristorante Wagamama in apertura al Bicocca Village il 13 aprile conferma l'aria di ripartenza anche per la catena gestita Chef Express e Percassi tramite la società C&P. È il settimo punto di vendita, terzo a Milano dopo via S. Pietro all’Orto e il locale nello Shopping District CityLife.

La food court nell’area esterna di fronte all’ingresso del centro commerciale del Bicocca Village accoglie un nuovo Wagamama da 168 coperti e 20 dipendenti. Menù di oltre 50 piatti (incluse proposte vegane e versioni mini per i bambini) che coniugano profumi e sapori speziati della cucina orientale con l’attenzione alla nutrizione naturale. Sulle pagine del menù scorrono bowls di ramen, zuppe di noodles, il tradizionale donburi (il riso cotto a vapore e servito con carne e/o verdure), il teppanyaki, i ravioli giapponesi gyoza, fino ai piatti iconici di wagamama come il pollo al katsu curry. Per finire, ampia scelta di centrifughe preparate al momento.

Wagamama è una catena di ristorazione asian-food o cucina pan-asiatica, nata a Londra nel 1992, specializzata nel casual dining. La joint venture tra Chef Express e Percassi, nata nel 2019, vuole creare un operatore di riferimento nell’offerta di ristorazione multi-brand, dedicata a centri commerciali, centri cittadini, outlet center e retail park.

Oltre alla proposta del ristorante e all’ingresso dedicato per ritirare gli ordini dell'asporto (take away) è disponibile il servizio delivery, per il quale c'è un’apposita entrata con sala d’attesa per i rider, in cui sedersi e attendere il ritiro.