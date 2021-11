WeCup di Lofrese, nuovo brand per legumi healthy e semplici da preparare

WeCup è il brand nuovo di restyling che firmerà tutte le linee di prodotto, che saranno caratterizzate da italianità, biologicità, contenuto di servizio, packaging sostenibili in carta, velocità d’uso. Si tratta di un pasto bilanciato a base di legumi, ad alto contenuto di fibre e proteine, 100% vegetale, in cinque diverse varianti.

Con l’imminente inaugurazione del nuovo molino implementato grazie ad un investimento di oltre 4 milioni di euro, Lofrese si appresta a divenire l’azienda più integrata in Italia nel mondo dei legumi.

Le cup di carta sono caratterizzate da stampe differenti e coloratissime e, come ci hanno raccontato Antonio Lofrese, ceo dell'omonima azienda e il managing director Antonio Scarlino e sono la soluzione scelta da Lofrese per confezionare questa nuova referenza per il segmento di prodotti ‘easy to eat’. I legumi, disidratati e conditi, si preparano in un minuto al microonde oppure in tre minuti aggiungendo acqua calda. Wecup è adatta per un pasto in ufficio, per il vending e anche per il consumo domestico.

Attiva nella lavorazione di leguminose nazionali, Lofrese sceglie i fornitori tra le regioni con clima vocato per la coltivazione dei singoli prodotti. In azienda si lavorano legumi ottenuti nel rispetto dell’antica tradizione contadina e nel pieno rispetto dell’ambiente: sono prodotti di filiera certificata controllata 100% italiana.