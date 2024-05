Wellness e minor uso di elettricità chiavi di crescita per le friggitrici ad aria

I produttori rispondono a un mercato che cerca cibi meno grassi ed elettrodomestici salva-bolletta

Il trend del salutismo, unito a una maggiore attenzione ad elettrodomestici che aiutino a risparmiare energia, spinge il mercato delle friggitrici ad aria. Prodotti che “hanno avuto un boom negli ultimi anni -spiega Massimo De Zordo, direttore marketing emea distributors di SharkNinja- legato alla tendenza a mangiare più sano, quindi a diminuire i consumi di grassi come l’olio da frittura. Va poi citato il fatto che sono elettrodomestici che consumano meno rispetto, ad esempio, a un forno tradizionale”. Trend che SharkNinja, l’azienda di piccoli elettrodomestici che commercializza i brand Shark e Ninja, cerca di intercettare con il lancio della nuova friggitrice ad aria Ninja Double Stack XL, presentata a Londra in un ristorante nella Southbank.

Ninja Double Stack XL, meno spazio, miglior risultato

Le novità del prodotto partono da una nuova conformazione: “Ninja Double Stack XL presenta cassetti alloggiati l’uno sopra l'altro, anziché affiancati -illustra De Zordo-. Le sue novità non si fermano semplicemente al cambio di posizione dei cassetti, ma abbiamo migliorato il livello tecnologico con questo prodotto: il riscaldamento non è più posto nella parte sottostante ma nel retro e in ogni cassetto ci sono due diversi strati su cui si può cucinare, cuocendo contemporaneamente con quattro diverse cotture, per altrettanti prodotti”.

Ninja Double Stack XL, disponible online in Italia

In Italia il prodotto è già disponibile presso gli store online di diversi retailer, “presso i quali sarà presto in vendita anche negli store fisici -puntualizza il direttore marketing-”. Ad ora Ninja Double Stack XL è stata lanciata nei negozi in Gran Bretagna, Francia e Germania e in maniera graduale è previsto un piano di rollout in tutti i mercati emea. “I risultati che abbiamo osservato finora sono ottimi. Il prodotto piace tantissimo e noi ne siamo orgogliosi perché rispecchia la nostra filosofia di apportare piccoli miglioramenti nella vita domestica dei nostri clienti. Il mercato era alla ricerca di un prodotto più piccolo, che occupasse meno spazio nelle cucine: questo è un tema. Ascoltando la richiesta dei consumatori abbiamo ideato questa friggitrice ad aria, che sta avendo risultati importantissimi”, conclude De Zordo.