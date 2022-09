Whirlpool apre il centro di ricondizionamento degli elettrodomestici

Grazie al progetto, gli apparecchi di seconda mano sono rimessi sul mercato, a fronte del crescente interesse dei clienti verso il loro riuso

Cresce l'interesse degli italiani per il mercato dell'usato, anche nel settore degli elettrodomestici e degli apparecchi ricondizionati. Secondo una ricerca di YouTrend commissionata da Whirlpool Corporation, l’82% dei consumatori italiani che hanno acquistato dispositivi ricondizionati ne consiglierebbe l’acquisto in quanto si conferma essere una scelta sostenibile. Scegliendo un prodotto ricondizionato i clienti, oltre a risparmiare, contribuiscono alla salvaguardia dell’ambiente in termini di diminuzione delle emissioni di Co2 e di rifiuti generati da smaltire. L’acquisto di usato e ricondizionato sono quindi alla base di un’economia circolare sostenibile e il 15% degli intervistati associa i temi di riparazione e riuso alla sostenibilità ambientale.

È in questo contesto che Whirlpool apre un centro per il ricondizionamento dei propri elettrodomestici e, dopo un attento processo di riparazione e controllo qualità, li reimmette sul mercato per la vendita. Il centro di ricondizionamento dei prodotti Whirlpool ha sede a Carinaro (Ce), all’interno del polo logistico di ricambi e accessori Whirlpool Emea.

Nell'ottica di offrire ai consumatori un livello di servizio sempre più elevato, Whirlpool Italia mette a disposizione del progetto il proprio consumer service, che gestisce tutte le esigenze di post vendita. Si tratta di un gruppo di oltre 150 operatori e professionisti specialisti del servizio, in costante contatto con i clienti finali tramite il call center basato a Fabriano (An), live chat e altri canali digitali.

“La sostenibilità è al centro della nostra cultura e, in Whirlpool, ci impegniamo quotidianamente a guidare il settore verso pratiche sempre più sostenibili. Quest’anno ci siamo dati obiettivi ancora più sfidanti, con l’impegno di diffondere una cultura che supporti la sostenibilità, offrendo un innovativo servizio a scopo green -ha commentato Paolo Lioy, amministratore delegato Whirlpool Italia e Iberia–. È per questo motivo che abbiamo deciso di aprire un centro di ricondizionamento dei nostri elettrodomestici a Carinaro. I prodotti ricondizionati vengono sottoposti a una serie di test per garantire al 100% la qualità del prodotto.”