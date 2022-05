Acquistando un frigorifero a marchio Whirlpool si avrà diritto, fino al 31 agosto, a una gift card Eataly del valore di 50 euro

Whirlpool lancia una speciale promozione pensata per chi vuole aggiornare la propria cucina con un nuovo elettrodomestico: fino al 31 agosto 2022, acquistando uno dei modelli di frigorifero a marchio Whirlpool -a libera installazione o a incasso- che fanno parte dell'iniziativa, sarà possibile ricevere una gift card Eataly del valore di 50 euro.

Dopo aver acquistato un frigorifero Whirlpool, per partecipare alla promozione è sufficiente accedere, entro 14 giorni dall’acquisto, al sito, compilare il modulo di registrazione e inserire la prova di acquisto. Entro 180 giorni dalla data di richiesta online, Whirlpool consegnerà via e-mail la gift card del valore di 50 euro per acquistare i prodotti di Eataly: il buono può essere speso nel negozio online o, convertendolo in tessera fisica, in tutti i punti vendita Eataly d’Italia. La card Eataly può essere utilizzata entro il 31 dicembre 2023.

Tutte le informazioni sulla promozione, sui prodotti coinvolti e il regolamento completo sono disponibili sul sito. La promozione è disponibile in tutti i punti di vendita fisici e online che aderiscono all’iniziativa.