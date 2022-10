Würth Superstore apre in Veneto a Bussolengo

Apre a Bussolengo (Ve) il primo Würth Superstore in Veneto. L'obiettivo di sviluppo è raggiungere i 300 negozi in Italia entro il 2025

Il 30 settembre Würth Superstore ha aperto il terzo negozio in Italia ed entra in Veneto, in particolare a Bussolengo (Vr), in Via 2 giugno, dopo le aperture di Pero (Mi) e Stezzano (Bg). L'obiettivo per il retailer dedicato ai professionisti del mondo elettrico e idrosanitario è di arrivare a una rete di 300 negozi entro il 2025.

Il negozio Würth Superstore in Veneto

Il concept Würth è quello dello one stop shop, che offre in un solo negozio tutto quanto occorre ai professionisti per completare le proprie lavorazioni, senza doversi recare in altri punti di vendita. A Bussolengo la superficie di vendita è di 800 mq dove trovano posto oltre 5.000 articoli a marchio Würth: utensili elettrici e a mano, prodotti chimici tecnici, minuteria, tasselli, prodotti per l’edilizia, prodotti antinfortunistici e dpi. A questi si aggiunge l'ampia area dedicata all'abbigliamento da lavoro, con il marchio Würth MODYF, e la ricca scelta di 12.000 articoli multimarca in pronta consegna, migliaia di referenze selezionate tra le migliori sul mercato.

Würth Electro è il brand che contraddistingue l'offerta di materiale elettrico: quadri, centraline e cavi elettrici, spine e prese per impianti civili e industriali, lampadine, neon e corpi illuminanti, elementi per l'automazione e la domotica.

L'offerta è completata dagli articoli Würth Hydro, brand nato in seguito all'acquisizione dell'azienda altoatesina Torggler-Commerz da parte di Würth Italia, nel 2021. Un produttore di riferimento per il mondo idrotermosanitario grazie al quale i clienti Würth possono acquistare direttamente anche caldaie, pompe di calore, sistemi ibridi, tubi e raccordi dei marchi più affermati, e ancora sanitari, rubinetterie e arredi per il bagno, anche su ordinazione.

Esperienza d'acquisto professionale

Le possibilità di esplorare l'offerta instore sono a discrezione del cliente che può scegliere tra la vendita assistita, avvalendosi del personale, oppure il serlf service approfittando dei lettori per il self scanning.

I servizi a disposizione per tutti sono la consulenza tecnica specializzata, il backoffice e l'assistenza tecnica in cantiere. La consulenza viene erogata anche a livello tecnico-progettuale per realizzare impianti di riscaldamento a pavimento e a parete, reti di distribuzione idrotermosanitarie, impianti elettrici e idraulici, linea vita, illuminazione a led e domotica. A Bussolengo è presente anche un magazzino di 700 mq dedicato ad accogliere le commesse dei clienti.

Accanto al fisico, il digitale con un servizio integrato: è attivo il click&collect che permette di ordinare tramite Würth Online-Shop o Würth APP e ritirare in negozio nell'arco di 60 minuti. Il negozio ha anche la propria pagina Facebook dove si possono trovare le offerte attive .

Roberto Paglierani, responsabile retail di Würth Italia, ha dichiarato: “Questa nuova apertura si inserisce nell’impegno generale di Würth di continuare a investire nella creazione di nuovi canali di contatto sul territorio nazionale, per assistere le imprese locali e offrire loro i nostri migliori prodotti e servizi”.