Zalando-Agenzia Ice: al via al progetto a sostegno delle Pmi italiane

L’iniziativa che vede l’accordo tra Zalando e Agenzia Ice è volta a sostenere le piccole realtà della moda made in Italy nella loro internazionalizzazione

Ne avevamo già parlato lo scorso luglio, parte ufficialmente oggi il nuovo progetto a sostegno del fashion made in Italy che vede la partnership tra Zalando e Agenzia Ice: si tratta di una galleria virtuale, live per un anno, sui prodotti realizzati nel nostro Paese da brand italiani con l’obiettivo di promuovere stile di moda e cosmesi nostrana. Nel concreto, il progetto prevede di sostenere 38 marchi nella loro espansione all’estero. In questo contesto, il ruolo di Zalando è quello di inserire i brand selezionati nella piattaforma Zalando Partner Program che consente alle aziende di connettersi con potenziali clienti in tutta Europa.

“Siamo molto fieri di concretizzare la collaborazione con Agenzia Ice con il lancio di un progetto di rilievo per le aziende dell'eccellenza della moda e cosmetica italiane -commenta l’iniziativa Riccardo Vola, general manager Italia e Spagna di Zalando-. L’Italia è un mercato chiave per la moda in Europa e il Made in Italy rappresenta un valore aggiunto su cui vogliamo investire. Con il lancio di una galleria virtuale sul made in Italy, vogliamo essere promotori diretti della crescita e dell'internazionalizzazione dei marchi italiani tramite la nostra piattaforma”.

Zalando-Agenzia Ice a sostegno delle Pmi

L’iniziativa vuole farsi sostenitrice del lavoro delle Pmi Italiane, all’insegna della digitalizzazione e dell’internazionalizzazione, realtà di medie o piccole dimensioni che spesso non riescono a stare al passo con i tempi e i big player a causa di budget più contenuti e un’organizzazione meno orizzontale. In tal senso, continua Vola: “Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla creazione di questa preziosa iniziativa che offre un contributo significativo alla prossima evoluzione delle Pmi italiane: tramite la collaborazione tra privato e pubblico possiamo costruire insieme un futuro di nuove opportunità ed innovazione per le Pmi e l'economia italiana”.

A commentare anche il presidente di Agenzia Ice, Matteo Zoppas: “Abbiamo 20 accordi in 19 paesi con le principali piattaforme di eCommerce internazionali e l'obiettivo è quello di accrescere il business delle aziende sui mercati, in un contesto come quello attuale dove l'eCommerce gioca un ruolo sempre più centrale. Con l’intesa con Zalando le Pmi trovano in Ice un valido supporto alla loro internazionalizzazione e al rafforzamento del loro posizionamento in settori strategici come quelli della moda e della cosmetica”.