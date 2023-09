Zalando lancia le stories con Highsnobiety

Zalando ha uno strumento in più per ispirare i propri clienti sulla piattaforma: le stories prodotto con il partner Highsnobiety, del quale nel 2022 ha acquisito la quota di maggioranza.

Zalando stories, viaggio nel mondo della moda

Sulla piattaforma Zalando nell'hub dedicato, in vari punti di interazione sul sito web, sulla app Zalando e sui canali social del retailer, le stories sono il nuovo strumento predisposto per offrire ispirazione ai clienti. Contenuti selezionati da esperti, in formati visivi, anche video, arricchiti da collegamenti diretti per l'acquisto dei capi: le stories vogliono essere altamente coinvolgenti, per mostrare le novità e i trend della moda. Un ulteriore arricchimento dell'esperienza d'acquisto, alla scoperta delle tendenze.

"Lavorando con incredibili partner - spiega Anne Pascual, senior vice president product design di Zalando, responsabile di design, marketing e contenuti - dai trendsetter culturali agli esperti di stile e ai marchi top di gamma, invitiamo i nostri consumatori in un viaggio nel mondo della moda del tutto nuovo. Stiamo andando oltre la tradizionale esperienza di acquisto, mettendo l'ispirazione in primo piano, esprimendo un forte punto di vista ed iniziando conversazioni su ciò che davvero conta".

Partecipazione in Highsnobiety

L'acquisizione della quota di maggioranza di Highsnobiety nel 2022 ha permesso a Zalando di acquisire le competenze necessarie a sviluppare contenuti innovativi, come quelli delle stories. Si rivolgono ai clienti più giovani, che cercano esperienze d'acquisto coinvolgenti e immersive. Highsnobiety ha il ruolo di consulente strategico e creativo di Zalando, per la creazione di nuovi strumenti comunicativi ispirazionali, con nuovi formati. Ad oggi sono oltre 80 i lanci di prodotto selezionati, attivati con questa modalità e visualizzati da oltre 7 milioni di utenti unici.

“Ispirazione e conoscenze sono fondamentali per consentire alle persone di fare scelte di stile che aumentino l'autostima - aggiunge David Fischer, founder e publisher di Highsnobiety -. Con Stories su Zalando, siamo entusiasti di attingere alla nostra vasta esperienza nel campo dello storytelling per migliorare l'esperienza dei clienti di Zalando, facendo leva al contempo sull’ampia portata di Zalando per dare visibilità sulla piattaforma ai marchi di alto livello e ai leader culturali che definiscono la moda e la cultura di oggi".

La struttura delle stories di Zalando

Con aggiornamenti settimanali e contenuti curati in collaborazione tra Zalando e Highsnobiety, le stories sono organizzate secondo 5 serie di storytelling:

- Cover story. Le personalità globali più alla moda, uno sguardo al loro mondo personale e al loro stile. Il primo personaggio è Charli XCX, cantautrice e produttrice britannica.

-Style Bible. Il manuale estetico dei talenti creativi. Il primo è quello del cantante, produttore musicale irlandese-scozzese Sega Bodega, che racconta le proprie regole di stile.

-Guest Edit. Talenti creativi locali o globali condividono la propria selezione di vestiti, il motivo per cui li amano e come si adattano al loro stile personale.

-The Perfect X. Esperti del settore riuniti da Zalando per discutere l'anatomia del capo di moda perfetto.

-Unpacked. Approfondimenti su prodotti di moda, tendenze e personaggi chiave del settore.

Le stories sono già disponibili su Zalando Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Italia, con l'estensione ad altri mercati nel corso del 2024.