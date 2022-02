100 Montaditos sceglie Heura per il menù vegetariano

Da gennaio 2022 tutti i ristoranti 100 Montaditos (25 locali in franchising) hanno in menù anche le ricette vegetali (plant-based) con ingredienti forniti da Heura Foods, marchio spagnolo di carne vegetale presente in 20 paesi, che incrementa, così, la sua presenza in Italia. Qualche esempio: dalle proposte più tradizionali tra cui le strips di pollo 100% vegetale Heura accompagnate da salsa BBQ a quelle più gourmet, dove la proteina di Heura viene accostata a ingredienti che ne esaltano il sapore.

Oltre ai tradizionali montaditos, Heura e 100 Montaditos hanno pensato a una proposta ancora più salutistica inserendo nel menù l’insalata vegana che ha come protagonista il pollo 100% vegetale Heura accompagnato da lattuga, pomodoro fresco, cipolla rossa, crema di aceto balsamico, olio evo e sale.

Le nuove proposte inserite in menù sono per tutti, e quindi non solo per persone che seguono un’alimentazione vegana o vegetariana, ma anche per offrire un'alternativa ai consumatori che vogliono semplicemente ridurre l'assunzione di proteine animali.

“Il futuro del nostro pianeta passa anche da quello che scegliamo di mangiare, per questo riteniamo fondamentale introdurre delle opzioni che mettano il consumatore nella posizione di poter scegliere –commenta Marc Coloma, co-fondatore e ceo di Heura Foods–. La presenza dei prodotti Heura nei ristoranti 100 Montaditos ci permette di portare avanti questa filosofia, ampliando il target di persone in Italia e di crescere nel settore della ristorazione. Siamo sicuri che i celebri montaditos realizzati con i nostri prodotti soddisferanno al 100% il palato dei consumatori”.

Con l’inclusione di proteine vegetali nel menù, il brand 100 Montaditos intende ampliare la propria offerta gastronomica e soddisfare la domanda plant-based dei consumatori. Da più di due decenni, Restalia, il gruppo che controlla 100 Montaditos, punta all’innovazione nell'offerta gastronomica: nel 2019 ha democratizzato il plant-based proponendo un hamburger con carne 100% vegetale nel menù di un altro marchio del gruppo, TGB The Good Burger. "L'impegno verso nuovi concetti gastronomici e sapori è un asse strategico del nostro modello di business -aggiunge Enrique Lasso de La Vega, direttore dello sviluppo internazionale di Restalia-. Per questo motivo, l'innovazione è presente a tutti i livelli ed è uno dei fattori che consolidano la fedeltà dei nostri consumatori".

Restalia è un gruppo internazionale, ma con forte presenza in Spagna, sua patria (il format nacque a Huelva), dove ha aperto 674 ristoranti quasi tutti in franchising. In Italia, dopo uno slancio iniziale partito con il primo store a Milano nel 2015, ha raggiunto i 57 ristoranti. 100 Montaditos punta soprattutto ai centri città e ai centri commerciali dove è presente, fra l'altro, al Centro Sarca a Milano, e Aura a Roma.