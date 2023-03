Cimbali punta sul mercato Usa

Il gruppo italiano attivo nella produzione e progettazione di macchine per caffè, ha un nuovo quartier generale a Renton, Washington, che servirà per consolidare la presenza in Nord America

Più che una novità, è un potenziamento. Cimbali gruppo italiano attivo nella produzione e progettazione di macchine per caffè, ha un nuovo quartier generale a Renton (Washington), che punta a consolidare la presenza in Nord America. Un mercato nel quale è presente già da tempo e nel quale si è rafforzata nel 2017 con l’acquisizione di Slayer, che produce a Seattle macchine per caffè espresso dedicate agli specialty coffee, monorigini di grande qualità che provengono da piccole piantagioni in tutto il mondo. Con un nuovo step compiuto poco più di un anno fa, quando è stata siglata la partnership con il torrefattore artigianale Dell’Aria, con sede nella metropoli di New York. Oggi l’estero costituisce l’85% del fatturato, con gli Stati Uniti che sono considerati il mercato più promettente insieme alla Cina.

Nuova organizzazione

Il nuovo piano prevede che riunirà gli uffici e le attività operative americane in un unico luogo per rendere più efficienti ed efficaci i propri servizi per il mercato degli Stati Uniti. Dal 1° giugno prossimo, tutte le unità della vecchia sede di Fairfield, Connecticut, inclusi i reparti di accounting e customer logistics e il magazzino dei componenti di ricambio, saranno trasferite al nuovo headquarter basato fuori Seattle, città conosciuta anche come il cuore e l’anima dell’industria del caffè.

Integrazione dei team

Il piano strategico si concentrerà sull’attenta integrazione dei team tra settori e competenze funzionali differenti negli Stati Uniti, elevando gli standard qualitativi a ogni livello: operativo, logistico e di servizio clienti.

“Siamo entusiasti di presentare oggi il nuovo piano strategico per il mercato statunitense - commenta Niklas Ivarsson, chief commercial officer del gruppo Cimbali per l’America del Nord -. Un’operazione che dimostra il nostro impegno nel settore del caffè, della tecnologia e delle soluzioni focalizzate sui clienti, e che ci permette di offrire un servizio ineguagliabile ai nostri preziosi partner”.