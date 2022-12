Realizzato da Mumac Academy di Gruppo Cimbali e Università degli Studi di Milano, il corso di perfezionamento (60 ore) in Sicurezza alimentare, salute e business management della filiera del caffè

Sono aperte le iscrizioni al corso di perfezionamento in Sicurezza alimentare, salute e business management della filiera del caffè, progetto formativo realizzato da Mumac Academy di Gruppo Cimbali e Università degli Studi di Milano. Il percorso è un aggiornamento professionale, scientifico e culturale, che prevede una didattica flessibile della durata di 60 ore articolata in lezioni frontali e laboratori pratici. Obiettivo: introdurre i giovani nel settore e appassionarli alla cultura del caffè, coltivando nuovi talenti con competenze e professionalità diverse nel mondo della caffetteria.

Il piano di studi include tematiche gestionali, economico-finanziarie, normative, di analisi e sostenibilità; affronta anche argomenti legati a nutrizione, sicurezza e qualità delle bevande a base caffè, integrandoli a conoscenze tecnologiche relative a macchine per caffè, macinadosatori e al trattamento dell’acqua. Il titolo, rilasciato dall'Università Statale di Milano, riconosce 10 crediti formativi universitari (CFU).

Le lezioni si svolgono nelle aule di Mumac Academy a Binasco (Mi), coordinate da Luigi Bonizzi, professore all’Università Statale di Milano, tenute da docenti del dipartimento di scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche e del dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale dell’ateneo milanese. A questi, si affiancano i Coffee Specialist, trainer e ambassador di Mumac Academy, esperti di caffè e dei suoi metodi di trasformazione con le varie tecnologie presenti sul mercato. Il corso è strutturato anche per chi è già inserito nel mondo del lavoro, con due lezioni al mese dal 6 febbraio al 15 maggio e, a integrazione del percorso di 60 ore, sono previsti approfondimenti facoltativi a cura del Comitato Scientifico di Mumac Academy inerenti agli argomenti trattati nel piano di studi.

“Mettere a sistema una solida esperienza aziendale con le competenze formative e scientifiche che può fornire un Ateneo interdisciplinare come la Statale di Milano rappresenta un virtuoso esempio di trasferimento di competenze e di innovazione al territorio, che in questo caso premia l'eccellenza della cultura italiana del caffè” commenta Elio Franzini, Rettore della Statale di Milano.

“Questo progetto mette a frutto la buona relazione tra mondo del lavoro e mondo scientifico -aggiunge Enrico Bracesco, group managing director di Gruppo Cimbali- . Il corso è pensato per i nuovi talenti delle realtà aziendali e per chi, dopo un percorso di studi, vuole affacciarsi al settore caffè e food service. Gruppo Cimbali, oltre a mettere a disposizione borse di studio per i suoi giovani talenti, contribuisce al finanziamento del progetto per rendere accessibile l’iscrizione a una larga fascia di studenti”.