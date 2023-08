Marzi & Fulignati entra nel team di Conad Nord-Ovest

L’operazione, realizzata attraverso l'acquisizione di alcune quote di Conad Pistoia, verrà concretizzazta nel corso del 2024

Addio a un’insegna tradizionale nel mercato toscano. Nei primi giorni di agosto è stato chiuso un accordo storico: “Marzi & Fulignati” ha acquistato quote di Conad Pistoia e dal 2024 diventerà Conad Nord-Ovest.

"Non spariremo, rimarrà lo stesso organico – fa sapere Roberto Marzi, amministratore delegato della società empolese -. Rimarrà anche l'anima, la testa, che ha sempre contraddistinto Marzi & Fulignati. Solo che per la prima volta dal 1959 non si vedrà più la nostra insegna”.

I punti di vendita – presenti a Empoli, Vinci, Capraia e Limite e Santa Croce sull'Arno – entreranno dunque a far parte della prima catena della gdo in Italia, per altro con una presenza consolidata in Toscana. “Oggi essere imprenditore vuol dire sviluppare l'azienda – prosegue Marzi -. Farlo con un marchio locale è più difficile, con Conad ci sono scenari importanti”.