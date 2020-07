5 nuove soluzioni mobili rugged da Zebra

Ultraleggeri, flessibili o con la possibilità di gestire sistemi di pagamento, utili in tutti i contesti di lavoro in cui serve robustezza e durabilità

L'utilizzo di dispositivi mobili di tipo rugged (realizzati per resistere a urti e cadute oltre che in ambienti di lavoro difficili), siano essi smartphone, palmari o computer portatili è fondamentale per garantire la continuità del business e sono spesso utilizzati, negozi o come strumento chiave per le consegne della logistica.

"Nella fase di ripartenza post pandemia Covid-19, -dice Joe White, Senior Vice President e General Manager, Enterprise Mobile Computing, Zebra Technologies- i retailer, così come le società di trasporto & logistica e i field service provider, devono comprendere quanto sia importante adottare soluzioni mobile innovative, per assicurare e migliorare il servizio ai clienti in totale sicurezza per gli operatori sul campo."

Vanno in questa direzione i cinque nuovi modelli presentati da Zebra Technologies, tutti integrano Zebra Mobility DNA la suite di applicazioni end-user, tool di sviluppo e di utility che trasformano Android in un sistema operativo enterprise-ready.

I nuovi modelli rugged di Zebra Technologies

I dispositivi TC21/TC26 rispondono alle esigenze di business e accessori di classe enterprise pensati per aumentare la produttività, il tutto ad un prezzo competitivo. Ideali per le piccole e medie imprese (Pmi), i retailer e i field service provider. Supportano inoltre le applicazioni Android già in uso in azienda così come i tablet Zebra e le soluzioni da carrello (veicolari) grazie a una piattaforma architetturale comune.

Sono invece dedicati a chi cerca prestazioni integrate con la possibilità di ricevere pagamenti i TC52x/TC57x basati su uno dei processori più veloci attualmente in commercio e dispongono di uno schermo che permette una facile lettura di testi. Utili per essere integrati in diverse modalità d’acquisto quali per esempio Buy Online Pickup in Store (Bopis), e, ancora, per sostenere quelle imprese che operano nell’ultimo miglio della consegna, nel settore postale, del trasporto & logistica e della sanità.

MC3300x è un dispositivo ultraleggero dotato di tastiera fisica, disponibile in quattro diverse tipologie di apparati e con tre opzioni di tastiera. La flessibilità è la caratteristica principale di questo dispositivo pensato per adattarsi a diversi casi d'uso nei centri di stoccaggio e di distribuzione e nelle attività di produzione distribuite su tre turni grazie ad una batteria più performante del 35% rispetto al normale. Anche la robustezza è aumentata, così da garantire una maggior produttività, con una resistenza alle cadute fino a due metri di altezza, oltre a una migliore connettività Wi-Fi.